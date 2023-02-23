Власти пока не планируют приступать к строительству проблемной ледовой арены "Алтай"

Реализация проекта на проспекте Сибирском, 52, вновь поставлена на паузу

23 февраля 2023, 06:31, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Строительство известного долгостроя – ледового дворца "Алтай" в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, – не планируют возобновлять в ближайшее время. Об этом во время онлайн-конференции журналистам сообщил министр спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Почему строительство арены "Алтай" опять отложено?

Как пояснил чиновник, в 2023 году краевые власти планируют завершить работы на объектах, которые строятся, и не приступать к новым. Основная цель – достроить три ФОКа в Барнауле и ледовую арену в Бийске, которую возводят в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни". Только после этого, отметил Максим Рябцев, краевые власти займутся другими проектами. Речь не только о ледовой арене "Алтай", но и о лыжно-биатлонном комплексе "Белочка" в Барнауле.

"Вопрос контролируем. Как будет принято решение – сразу предоставлю информацию. Особенно тем, кто ждёт строительство ледовой арены "Алтай", – пояснил Максим Рябцев.

Отметим, хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта. Сейчас, чтобы довести до конца работы, необходимо около 1,06 миллиарда рублей.

Что известно о проекте?

Напомним, долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже 10 лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет. Изначально, согласно проекту, дворец должен был быть на 3500 посадочных мест. В итоге его "урезали", сделали более дешёвым, а возводить решили на краевые средства. Сдать комплекс на 800 человек планировали в 2018-м, потом – в 2019-м. В итоге денег не нашли и объект заморозили.