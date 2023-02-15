Власти Польши заявили, что у них слишком мало истребителей, чтобы делиться

При этом Варшава не возражает против того, что другие страны НАТО могут поставить Украине боевые самолёты

15 февраля 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У Польши слишком мало современных истребителей, чтобы передавать их Украине, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе журналистам после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе", – сказал Блащак, отвечая на вопрос о перспективе передачи Украине истребителей. – У нас есть только 48 F-16. Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени".

При этом Польша не возражает против того, что другие страны НАТО могут поставить Украине боевые самолёты.