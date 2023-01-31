Русская сила. Кто и как будет развивать самбо на Алтае

Власти, спортсмены и единороссы подписали соглашение о сотрудничестве

31 января 2023, 15:07, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru

Четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию самбо подписали министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, краевой министр образования и науки Светлана Говорухина, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко и председатель краевого отделения физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо" Алексей Кунгурцев. Встреча прошла 30 января 2023 года.

Участники соглашения будут выполнять дорожную карту проекта "Развитие вида спорта "самбо" в Алтайском крае на период до 2030 года".

"У самбо в Алтайском крае очень глубокие традиции, наши спортсмены добились хороших результатов в этом виде спорта. Наш совместный вклад в его развитие позволит достигнуть большего", – сказал Максим Рябцев.

Занятия самбо в школе – важное направление для гражданско-патриотического воспитания детей. Так считают Светлана Говорухина и Александр Романенко.

"Подписание соглашения говорит о том, что мы берём ответственность за популяризацию здорового образа жизни среди детей и воспитание патриотизма. Самбо – отечественный вид спорта, он символизирует русскую силу. Не зря в прошлом году по инициативе секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака появился партийный проект "Zа самбо", к реализации которого мы приступили в Алтайском крае", – добавил Александр Романенко.

Региональным координатором проекта стал Алексей Кунгурцев. Он не просто любит самбо, но и многое делает для его развития, отметил Романенко.

Кунгурцев добавил, что спортивное сообщество ждёт появления краевой школы самбо, базой для которой может стать Алтайский центр самбо имени В. А. Метелицы. Его открыли в январе 2016 года на базе реконструированного здания спорткомплекса вагоноремонтного завода. В зале регулярно занимаются около 150 детей и подростков. Здесь подготовили одного мастера спорта международного класса, 20 мастеров спорта России, более 30 кандидатов в мастера спорта. Более 30 человек стали призёрами всероссийских соревнований. Воспитанники центра входят в состав сборной России и участвуют в международных соревнованиях.