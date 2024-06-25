НОВОСТИПолитика

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе

По словам Филашкина, в Торецке, по состоянию на 21 июня, оставалось около шести тысяч человек

25 июня 2024, 19:20, ИА Амител

CC BY-SA 4.0 / Zimina / Торецьк - місто шахтарів
CC BY-SA 4.0 / Zimina / Торецьк - місто шахтарів

В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке из города Торецка <…>. Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", – сказал он.

По словам Филашкина, в Торецке, по состоянию на 21 июня, оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно пять с половиной тысяч – население каждый день покидает город.

Политика спецоперация

Комментарии 3

Avatar Picture
Элен без ребят

21:02:17 25-06-2024

НА Донбассе. так говорят в России и местные. "В Донбассе" говорят только нэзалежные и самостийные

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лея

01:48:09 26-06-2024

нужно говорить "на Донбассе", это традиционное название для пограничных территорий РФ, "на Алтае". попробуйте только написать "в Алтае" , ага

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:09 26-06-2024

Ну вроде бы хорошая новость

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров