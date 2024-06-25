Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе
По словам Филашкина, в Торецке, по состоянию на 21 июня, оставалось около шести тысяч человек
25 июня 2024, 19:20, ИА Амител
CC BY-SA 4.0 / Zimina / Торецьк - місто шахтарів
В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке из города Торецка <…>. Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", – сказал он.
По словам Филашкина, в Торецке, по состоянию на 21 июня, оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно пять с половиной тысяч – население каждый день покидает город.
21:02:17 25-06-2024
НА Донбассе. так говорят в России и местные. "В Донбассе" говорят только нэзалежные и самостийные
01:48:09 26-06-2024
нужно говорить "на Донбассе", это традиционное название для пограничных территорий РФ, "на Алтае". попробуйте только написать "в Алтае" , ага
09:31:09 26-06-2024
Ну вроде бы хорошая новость