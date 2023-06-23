Власти Вьетнама заявили об интересе в обучении своих граждан в вузах Алтайского края

АлтГТУ и Республика Вьетнам уже договорились о развитии сотрудничества

23 июня 2023, 13:05, ИА Амител

Визит генконсула и консула в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донг и консул Генконсульства Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Ань Туан посетили Алтайский технический университет и встретились с ректором университета Андреем Марковым.

Вьетнамское государство заинтересовано в том, чтобы молодежь получала образование в российских вузах.

"Мы будем способствовать тому, чтобы молодые люди приезжали в Россию изучать русский язык и поступали в университеты, в том числе Алтайского края", – сказал генконсул Динь Ван Донг.

Андрей Марков рассказал гостям об образовательных программах и научной работе в вузе. Кстати, сейчас здесь учатся трое студентов из Вьетнама. Ву Дык Хю приехал в Барнаул из города Хошимина, чтобы сначала выучить русский язык, а потом получить образование.

"Приехал в Россию и Алтайский край по совету знакомого, который тоже получал образование здесь. Два года мне потребовалось, чтобы сейчас свободно говорить на русском. Перешел на второй курс института архитектуры и дизайна. Учиться очень нравится. В нашей стране очень уважают русских, особенно вашего президента Путина", – рассказал молодой человек.

Хоанг Ба Фук в этом году окончил строительно-технологический факультет АлтГТУ. Он считает Барнаул очень красивым городом, где живут добрые люди. А в страну приехал, потому что российское образование очень ценится во Вьетнаме.

















Визит генконсула и консула в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Добавим, в этот же день генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Динь Ван Донг встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Они договорились об активизации сотрудничества.