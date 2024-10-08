Вместе к здоровью. "Пятерочка" запустила новые уроки правильного питания для детей

Образовательная программа "Школа питания" разработана на основе рекомендаций от Роспотребнадзора

08 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Кухня. Приготовление пищи из полезных продуктов / Фото: freepik.com

Торговая сеть "Пятерочка" анонсировала новый этап своей образовательной программы "Школа питания", направленной на популяризацию здорового образа жизни среди школьников. В этом году проект приобрел семейный формат, предлагая учащимся выполнять задания вместе с родителями и принять участие в совместном марафоне.

Обучение с раннего возраста

Программа охватывает учеников начальной, средней и старшей школы. Занятия, разработанные специалистами при поддержке Роспотребнадзора, направлены на то, чтобы дать детям знания о правильном питании, научить их понимать сигналы своего организма, правильно хранить продукты и делать осознанный выбор в пользу здоровой пищи.

Обновленная версия включает уроки о роли воды в организме, индексе массы тела, расходе энергии и влиянии разных факторов (возраст, климат, образ жизни, генетика) на пищевые потребности. Это поможет привлечь к проекту даже тех, кто уже участвовал в нем ранее.

От знаний к практике

Для улучшения образовательного процесса можно использовать интерактивные ресурсы, созданные на основе рекомендаций проекта здоровое-питание.рф. Благодаря этому дети смогут не только изучить теорию правильного питания, но и применить полученные знания на практике.

"Школа питания" предлагает учителям всю необходимую методическую базу:

инструкции для теоретических и практических занятий;

презентации;

рецепты;

плакаты;

карточки;

видео.

Уроки можно проводить на классных часах или во время внеклассных мероприятий. Занятия также могут быть включены в учебные планы по окружающему миру, обществознанию, биологии и технологии.

А в школах, где есть кабинет с кухней, ученики научатся готовить полезные блюда из доступных продуктов, что поможет им сформировать здоровые пищевые привычки с самого детства.

Поддержка инициативы

Запуск семейного марафона в ноябре станет дополнительным стимулом для приобщения к здоровому образу жизни. Дети и родители смогут выполнять совместные задания, делиться успехами в соцсети "ВКонтакте" и получать награды за активность.

А в апреле следующего года пройдет олимпиада "Школа питания", в которой смогут принять участие все желающие.

"Питание играет важную роль для поддержания здоровья. В современном мире все больше людей сталкиваются с проблемами пищевого поведения, которые могут привести к болезням. Поэтому важно обучить подрастающее поколение правильному и осознанному выбору продуктов, чтобы сформировать привычку заботиться о здоровье с детства. Ведь на самом деле правильное питание – это просто, вкусно и доступно", – рассказала руководитель устойчивого развития торговой сети "Пятерочка" Алина Юхневич.До 1 марта 2025 года продолжится набор в программу "Школа питания". На сайте проекта можно зарегистрироваться и получить полезные материалы, сертификат об обучении, карту "Пятерочки" с бонусами, баллы на карту Х5*Club и подарки от партнеров.

Проект "Школа Питания" – часть программы устойчивого развития "Пятерочка с заботой". Более подробная информация доступна на сайте школа-питания.рф и на странице проекта в социальной сети vk.com/5pitanie.* Х5 ("Икс5")