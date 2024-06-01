Вместо летней жары заморозки и дожди. Какая погода будет в Алтайском крае в июне?

Максимально воздух прогреется только до +24 градусов

01 июня 2024, 08:05, ИА Амител

Дождь / Фото: unsplash.com/Inge Maria

Первая декада июня в Алтайском крае выдастся около и ниже нормы на 1-2 градуса. В отдельные дни первой десятидневки пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3...+9 до +10...+15°C, местами возможны заморозки 0...-2°C. Дневные температуры в начале декады составят +13...+18°C, во второй половине – от +22 до +28. Такой декадный прогноз дают синоптики Новосибирского ЦГМС.

"2 июня при прояснении ночные заморозки наиболее вероятны в северных и предгорных районах. На новой рабочей неделе в регионе начнется постепенное повышение температуры", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Согласно данным gismeteo.ru, во второй декаде июня ночные температуры составят +14...+16 градусов, а днем столбики термометров покажут +21...+24. Осадки ожидаются в отдельные дни второй декады.

При этом, по данным портала, третья декада выдастся очень дождливой: осадки прогнозируют ежедневно в период с 21 по 30 июня. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +22...+24.