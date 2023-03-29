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Внешний долг России в 2022 году упал до минимума за 15 лет

Снижение обусловлено в том числе погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам

29 марта 2023, 22:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

По итогам 2022 года внешний долг России сократился до минимума за 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Так, за прошлый год показатель снизился на 2,1%, до 380,5 млрд долларов. В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов – наибольшее падение с 2014 года.

Как отметили в ЦБ, снижение обусловлено в том числе погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам. Сам ЦБ и кредитные организации снизили внешнюю задолженность на 18,5%, до 93,5 млрд долларов. Наименьший долг перед нерезидентами пришёлся на органы госуправления – 46,1 миллиарда долларов.

Комментарии 7

  • Хорошая новость
    30 марта, Гость   Ответить
  • А что там с внутренним?
    30 марта, Гость   Ответить
  • ну слава богу, а то я за внешних кредиторов очень беспокоился, они ж могли деньги потерять.(шутка)
    30 марта, Гость   Ответить
  • Это за счет конфискации имущества ?
    30 марта, Гость   Ответить
  • А сколько нам должны?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Больше 300 млрд долларов США нам должны. Если Навального изберем, отдадут
    30 марта, Гость   Ответить
  • Пусть долги возвращают, что за детский сад? реально как в песочнице живут.
    30 марта, Гость   Ответить
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