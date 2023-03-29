Внешний долг России в 2022 году упал до минимума за 15 лет

Снижение обусловлено в том числе погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам

29 марта 2023, 22:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам 2022 года внешний долг России сократился до минимума за 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Так, за прошлый год показатель снизился на 2,1%, до 380,5 млрд долларов. В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов – наибольшее падение с 2014 года.

Как отметили в ЦБ, снижение обусловлено в том числе погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам. Сам ЦБ и кредитные организации снизили внешнюю задолженность на 18,5%, до 93,5 млрд долларов. Наименьший долг перед нерезидентами пришёлся на органы госуправления – 46,1 миллиарда долларов.