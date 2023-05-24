Внезапная вспышка. Видео взрыва на томском заводе "Латат"

Инцидент произошёл в пятницу, 19 мая, на предприятии на Кузовлевском тракте

24 мая 2023, 18:45, ИА Амител

В Сети появились кадры с моментом взрыва на томском заводе "Латат". Как сообщает Mash Siberia, возгорание началось с опилок в бункере для сортировки.

Инцидент произошёл в пятницу, 19 мая, на предприятии на Кузовлевском тракте. Сообщение о происшествии пожарные получили в 17:42. Через 12 минут на месте был первый расчёт, а в 18:54 тушение закончили.

В результате пожара сгорели отходы производства, а также оплавилась электроустановка. Пострадавших в инциденте нет, а причины пока устанавливают.