Внимание водителям: на Алтае начался марш ракетчиков

В ходе учения БПЛА обнаружили все условные диверсионно-разведывательные группы

13 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр: Минобороны РФ

Расчеты ПГРК "Ярс" выполняют задачи по совершению марша в Алтайском крае, сообщили в Минобороны.

"Расчеты ПГРК "Ярс" в рамках маневренных действий выполняют задачи по совершению марша, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию позиций, организации маскировки и боевого охранения", – рассказали в ведомстве.

В ходе учения БПЛА обнаружили все условные ДРГ, минирующие дороги на маршрутах движения колонн, и своевременно их нейтрализовали.