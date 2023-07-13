Внимание водителям: на Алтае начался марш ракетчиков
В ходе учения БПЛА обнаружили все условные диверсионно-разведывательные группы
13 июля 2023, 07:45, ИА Амител
Кадр: Минобороны РФ
Расчеты ПГРК "Ярс" выполняют задачи по совершению марша в Алтайском крае, сообщили в Минобороны.
"Расчеты ПГРК "Ярс" в рамках маневренных действий выполняют задачи по совершению марша, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию позиций, организации маскировки и боевого охранения", – рассказали в ведомстве.
В ходе учения БПЛА обнаружили все условные ДРГ, минирующие дороги на маршрутах движения колонн, и своевременно их нейтрализовали.
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