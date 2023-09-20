Трамваи маршрутов № 3 и 4 уже полтора года не ходили по этому пути

20 сентября 2023, 11:43, ИА Амител





















































Рельсы укладывают возле моста на Новом рынке / Фото: / amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле начали укладывать трамвайные рельсы, ведущие к новому мосту на проспекте Ленина со стороны улицы Кулагина. Корреспондент amic.ru побывала на месте строительства и показала на фото, как сейчас выглядит путь, по которому вскоре вновь поедут трамваи маршрутов № 3 и 4.

Напомним, мост планируют открыть в конце ноября 2023 года (закрыли в мае 2022 года), так что работы уже подходят к завершению. На самом длинном пролете между третьей и четвертой опорами на проезжей части будут уложены большие плиты – 90 штук. На двух других пролетах основание будет монолитным.