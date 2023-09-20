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Вновь поедут трамваи. Рельсы начали укладывать возле моста на проспекте Ленина

Трамваи маршрутов № 3 и 4 уже полтора года не ходили по этому пути

20 сентября 2023, 11:43, ИА Амител

В Барнауле начали укладывать трамвайные рельсы, ведущие к новому мосту на проспекте Ленина со стороны улицы Кулагина. Корреспондент amic.ru побывала на месте строительства и показала на фото, как сейчас выглядит путь, по которому вскоре вновь поедут трамваи маршрутов № 3 и 4.

Напомним, мост планируют открыть в конце ноября 2023 года (закрыли в мае 2022 года), так что работы уже подходят к завершению. На самом длинном пролете между третьей и четвертой опорами на проезжей части будут уложены большие плиты – 90 штук. На двух других пролетах основание будет монолитным.

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Комментарии 14

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Гость

12:16:38 20-09-2023

На малом путепроводе работы по создания монолитного слоя идут уже 4 месяца, а большой путепровод раза в три больше. А отсюда и вопрос, сколько же времени потребуется, чтобы создать монолитное основание на большом путепроводе? Успеют ли за два с небольшим месяца завершить работы?

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Гость

13:22:45 20-09-2023

Гость (12:16:38 20-09-2023) На малом путепроводе работы по создания монолитного слоя иду... А ты сильно взволнован что ли? Или на помощь собрался, без тебя не уложатся в сроки?

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Гость

13:44:43 20-09-2023

Гость (13:22:45 20-09-2023) А ты сильно взволнован что ли? Или на помощь собрался, без т... Попридержи свой язык и не ерничай! Выше сказано все по делу.

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Гость

14:32:44 20-09-2023

Гость (13:22:45 20-09-2023) А ты сильно взволнован что ли? Или на помощь собрался, без т... Да взволнованных полгорода. Вы деньги давно получили за мост и потратили, так что нечего теперь помощников искать!

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Чучмек

15:39:12 20-09-2023

Гость (12:16:38 20-09-2023) На малом путепроводе работы по создания монолитного слоя иду... На большом путепроводе монолитного основания не будет. Будут конструкции из сборного железобетона. То, что такое "строительство" нарушает проектные требования, никого не интересует...

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Гость

22:13:28 20-09-2023

Чучмек (15:39:12 20-09-2023) На большом путепроводе монолитного основания не будет. Будут... "На пролёте 12 23 заканчиваем установку опалубки, следом идет отдельная бригада: задача стоит до конца сентября завершить работы и начать работу по заливке монолитного пояса пролёта 12 23", – говорит директор ДСУ №4 Николай Данилин

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Гость

13:08:41 20-09-2023

Да хотя бы трамвай по Кулагина пустили бы уже проще будет!

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Гость

13:23:12 20-09-2023

Гость (13:08:41 20-09-2023) Да хотя бы трамвай по Кулагина пустили бы уже проще будет!... Сам-то понял что написал?

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Гость

14:21:07 20-09-2023

чтобы создать монолитное основание на большом путепроводе? ------- Так там вроде не монолит, а 90 больших плит планируется?

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Гость

15:42:42 20-09-2023

Гость (14:21:07 20-09-2023) чтобы создать монолитное основание на большом путепроводе? -... Укладка плит лишь на части пролета, а на остальной его части и возводят сейчас опалубку.

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Дядька

16:55:08 20-09-2023

Деревянные шпалы это прошлый век...

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Гость

17:41:20 20-09-2023

Дядька (16:55:08 20-09-2023) Деревянные шпалы это прошлый век...... Если новые,то еще один век пролежат задействованные )

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Гость

20:13:15 20-09-2023

Дядька (16:55:08 20-09-2023) Деревянные шпалы это прошлый век...... Деревянные амортизируют, в отличие от бетонных, и вес намного меньше. Менять их тоже проще, чем бетонные.

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Дядька

18:46:34 22-09-2023

Уже есть пластиковые.

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