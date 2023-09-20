Вновь поедут трамваи. Рельсы начали укладывать возле моста на проспекте Ленина
Трамваи маршрутов № 3 и 4 уже полтора года не ходили по этому пути
20 сентября 2023, 11:43, ИА Амител
Рельсы укладывают возле моста на Новом рынке / Фото: / amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле начали укладывать трамвайные рельсы, ведущие к новому мосту на проспекте Ленина со стороны улицы Кулагина. Корреспондент amic.ru побывала на месте строительства и показала на фото, как сейчас выглядит путь, по которому вскоре вновь поедут трамваи маршрутов № 3 и 4.
Напомним, мост планируют открыть в конце ноября 2023 года (закрыли в мае 2022 года), так что работы уже подходят к завершению. На самом длинном пролете между третьей и четвертой опорами на проезжей части будут уложены большие плиты – 90 штук. На двух других пролетах основание будет монолитным.
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12:16:38 20-09-2023
На малом путепроводе работы по создания монолитного слоя идут уже 4 месяца, а большой путепровод раза в три больше. А отсюда и вопрос, сколько же времени потребуется, чтобы создать монолитное основание на большом путепроводе? Успеют ли за два с небольшим месяца завершить работы?
13:22:45 20-09-2023
Гость (12:16:38 20-09-2023) На малом путепроводе работы по создания монолитного слоя иду... А ты сильно взволнован что ли? Или на помощь собрался, без тебя не уложатся в сроки?
13:44:43 20-09-2023
Гость (13:22:45 20-09-2023) А ты сильно взволнован что ли? Или на помощь собрался, без т... Попридержи свой язык и не ерничай! Выше сказано все по делу.
14:32:44 20-09-2023
Гость (13:22:45 20-09-2023) А ты сильно взволнован что ли? Или на помощь собрался, без т... Да взволнованных полгорода. Вы деньги давно получили за мост и потратили, так что нечего теперь помощников искать!
15:39:12 20-09-2023
Гость (12:16:38 20-09-2023) На малом путепроводе работы по создания монолитного слоя иду... На большом путепроводе монолитного основания не будет. Будут конструкции из сборного железобетона. То, что такое "строительство" нарушает проектные требования, никого не интересует...
22:13:28 20-09-2023
Чучмек (15:39:12 20-09-2023) На большом путепроводе монолитного основания не будет. Будут... "На пролёте 12 23 заканчиваем установку опалубки, следом идет отдельная бригада: задача стоит до конца сентября завершить работы и начать работу по заливке монолитного пояса пролёта 12 23", – говорит директор ДСУ №4 Николай Данилин
13:08:41 20-09-2023
Да хотя бы трамвай по Кулагина пустили бы уже проще будет!
13:23:12 20-09-2023
Гость (13:08:41 20-09-2023) Да хотя бы трамвай по Кулагина пустили бы уже проще будет!... Сам-то понял что написал?
14:21:07 20-09-2023
чтобы создать монолитное основание на большом путепроводе? ------- Так там вроде не монолит, а 90 больших плит планируется?
15:42:42 20-09-2023
Гость (14:21:07 20-09-2023) чтобы создать монолитное основание на большом путепроводе? -... Укладка плит лишь на части пролета, а на остальной его части и возводят сейчас опалубку.
16:55:08 20-09-2023
Деревянные шпалы это прошлый век...
17:41:20 20-09-2023
Дядька (16:55:08 20-09-2023) Деревянные шпалы это прошлый век...... Если новые,то еще один век пролежат задействованные )
20:13:15 20-09-2023
Дядька (16:55:08 20-09-2023) Деревянные шпалы это прошлый век...... Деревянные амортизируют, в отличие от бетонных, и вес намного меньше. Менять их тоже проще, чем бетонные.
18:46:34 22-09-2023
Уже есть пластиковые.