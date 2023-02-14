Новый депутат появится в БГД от "Новых людей"

Во фракции в городской думе произошли изменения

14 февраля 2023, 14:45, ИА Амител

Анна Галицкая, Никита Федюнин /Фото: предоставлено партией "Новые люди"

Во фракции "Новые люди" в Барнаульской гордуме сменился руководитель. Вместо Максима Петрова лидером депутатского объединения станет Никита Федюнин, возглавлявший партийный список на выборах в сентябре 2022 года.

Кроме того, Максим Петров подал заявление о сложении депутатских полномочий. Молодой политик решил сосредоточиться на личных проектах и не сможет совмещать их с работой в гордуме.

"Я решил сложить полномочия депутата, чтобы сосредоточиться на личных проектах. Как мне представляется, совместить это с депутатской деятельностью, с политикой не удастся. Дело в том, что я очень серьёзно отношусь к депутатской работе и не хочу делать её для галочки. Это не мой подход, – комментирует своё решение Максим Петров. – Может быть, в будущем я вернусь в политику, а пока решил реализоваться в другой сфере деятельности. Я благодарен избирателям Барнаула, партии "Новые люди" за тот опыт, который мне удалось получить. Это бесценно. Я верю, что у "Новых людей" большое будущее, и что партия будет делать всё, чтобы жизнь барнаульцев стала лучше".

Заявление Петрова БГД рассмотрит 17 февраля. Его депутатский мандат перейдёт к предпринимателю Анне Галицкой, занимавшей третье место в партийном списке на выборах в 2022 году.