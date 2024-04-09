В барнаульском поселке из-за подмыва грунта частично повредились дорога и мост

Власти города уже рассчитывают стоимость восстановительных работ

09 апреля 2024, 11:15, ИА Амител

Обрушенная переправа во Власихе / Фото: Barnaul 22

В барнаульском селе Власиха 8 апреля из-за подмыва грунта произошло частичное повреждение дороги перед мостовой переправой между улицами Шаховской и Сибирской, а также пострадала металлическая конструкция пешеходного моста на Сибирской, 38.

Как сообщили в мэрии, поврежденные места огородили: установлены железобетонные блоки, пластиковые ограждения и знаки, запрещающие проезд автомобилей и проход пешеходов.

"Существуют альтернативные пути обхода к объектам, расположенным по улице Сибирской и улице Первомайской", – отметили в мэрии.

В комитете по дорожному хозяйству и транспорту на данный момент рассчитывают стоимость восстановительных работ.