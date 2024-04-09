В барнаульском поселке из-за подмыва грунта частично повредились дорога и мост
Власти города уже рассчитывают стоимость восстановительных работ
09 апреля 2024, 11:15, ИА Амител
В барнаульском селе Власиха 8 апреля из-за подмыва грунта произошло частичное повреждение дороги перед мостовой переправой между улицами Шаховской и Сибирской, а также пострадала металлическая конструкция пешеходного моста на Сибирской, 38.
Как сообщили в мэрии, поврежденные места огородили: установлены железобетонные блоки, пластиковые ограждения и знаки, запрещающие проезд автомобилей и проход пешеходов.
"Существуют альтернативные пути обхода к объектам, расположенным по улице Сибирской и улице Первомайской", – отметили в мэрии.
В комитете по дорожному хозяйству и транспорту на данный момент рассчитывают стоимость восстановительных работ.
11:44:04 09-04-2024
В Орске дамбу прогрызли мыши, здесь наверно тоже мыши поработали?
12:59:48 09-04-2024
Гость (11:44:04 09-04-2024) В Орске дамбу прогрызли мыши, здесь наверно тоже мыши порабо... Там санэпидемстанция не доработала.
13:10:50 09-04-2024
Гость (11:44:04 09-04-2024) В Орске дамбу прогрызли мыши, здесь наверно тоже мыши порабо... Лесорубы в Ленточном бору поработали.
12:13:04 09-04-2024
Нет просто в комитете могут только ПОДСЧИТЫВАТЬ деньги. Сами так написали. На сами дороги и хозяйство вообще плевать. Прям рядом с комитетом в 50 метрах на повороте с короленко на ленинский уже много лет не работают 2 ливневки. Просто отключены от коллектора. Прям на пешеходнике. А вы Белинского южный Власиха. Я вас умоляю. С комитетом только про деньги. Про дороги им не интересно.
12:30:27 09-04-2024
Вы знаете, почему заплатки на дорогах прямоугольные и квадратные, а не круглые? Потому что в комитете по дорожному хозяйству не могут ПОДСЧИТАТЬ площадь круга.
13:22:13 09-04-2024
А что с Ядринцева происходит? прям в центре города? Никого не волнует - даже журналистов?
13:49:20 09-04-2024
" им отрезан путь к аптекам и магазинам" ... че? там влево через 350м и вправо через 500м есть переправы. Кто им чего отрезал? Да дальше путь стал но не "ОТРЕЗАН"! Совсем то лгать не нужно.
14:08:30 09-04-2024
Кроме того, до остановки общественного транспорта не могут доехать автобусы № 120, 138, 149, 20."
Верно! С каких пор по мостику между Сибирской
и Шаховской стал ходить общественный транспорт? Аборигены,вы глобус своего села видели?!
15:11:34 09-04-2024
Газелист. (14:08:30 09-04-2024) Кроме того, до остановки общественного транспорта не могут д... Да все путают дорогу, основную, которая в 00 метрах от этого мостика, и все минусующие тоже. господа, основная дамба и основная трасса, которая проходит мимо школы и соединяет поселки - ЦЕЛАЯ, смыло маленький пешеходный мостик, который представлял собой плиту гнилую советских времен, которой ни кто не занимался, и которая была в аварийном состоянии!
AMIC прежде чем людей в заблуждение вводить, откройте карту и поглядите, что именно рухнуло!!!!!!!!!!!!
15:08:34 09-04-2024
Это и есть тот самый "прорыв" который уже лет 20 обещают по тв?