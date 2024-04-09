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В барнаульском поселке из-за подмыва грунта частично повредились дорога и мост

Власти города уже рассчитывают стоимость восстановительных работ

09 апреля 2024, 11:15, ИА Амител

Обрушенная переправа во Власихе / Фото: Barnaul 22

В барнаульском селе Власиха 8 апреля из-за подмыва грунта произошло частичное повреждение дороги перед мостовой переправой между улицами Шаховской и Сибирской, а также пострадала металлическая конструкция пешеходного моста на Сибирской, 38.

Как сообщили в мэрии, поврежденные места огородили: установлены железобетонные блоки, пластиковые ограждения и знаки, запрещающие проезд автомобилей и проход пешеходов.

"Существуют альтернативные пути обхода к объектам, расположенным по улице Сибирской и улице Первомайской", – отметили в мэрии.

В комитете по дорожному хозяйству и транспорту на данный момент рассчитывают стоимость восстановительных работ.

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Комментарии 10

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Гость

11:44:04 09-04-2024

В Орске дамбу прогрызли мыши, здесь наверно тоже мыши поработали?

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Гость

12:59:48 09-04-2024

Гость (11:44:04 09-04-2024) В Орске дамбу прогрызли мыши, здесь наверно тоже мыши порабо... Там санэпидемстанция не доработала.

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Гость

13:10:50 09-04-2024

Гость (11:44:04 09-04-2024) В Орске дамбу прогрызли мыши, здесь наверно тоже мыши порабо... Лесорубы в Ленточном бору поработали.

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Гость

12:13:04 09-04-2024

Нет просто в комитете могут только ПОДСЧИТЫВАТЬ деньги. Сами так написали. На сами дороги и хозяйство вообще плевать. Прям рядом с комитетом в 50 метрах на повороте с короленко на ленинский уже много лет не работают 2 ливневки. Просто отключены от коллектора. Прям на пешеходнике. А вы Белинского южный Власиха. Я вас умоляю. С комитетом только про деньги. Про дороги им не интересно.

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Гость

12:30:27 09-04-2024

Вы знаете, почему заплатки на дорогах прямоугольные и квадратные, а не круглые? Потому что в комитете по дорожному хозяйству не могут ПОДСЧИТАТЬ площадь круга.

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Гость

13:22:13 09-04-2024

А что с Ядринцева происходит? прям в центре города? Никого не волнует - даже журналистов?

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Гость

13:49:20 09-04-2024

" им отрезан путь к аптекам и магазинам" ... че? там влево через 350м и вправо через 500м есть переправы. Кто им чего отрезал? Да дальше путь стал но не "ОТРЕЗАН"! Совсем то лгать не нужно.

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Газелист.

14:08:30 09-04-2024

Кроме того, до остановки общественного транспорта не могут доехать автобусы № 120, 138, 149, 20."

Верно! С каких пор по мостику между Сибирской
и Шаховской стал ходить общественный транспорт? Аборигены,вы глобус своего села видели?!

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Гость

15:11:34 09-04-2024

Газелист. (14:08:30 09-04-2024) Кроме того, до остановки общественного транспорта не могут д... Да все путают дорогу, основную, которая в 00 метрах от этого мостика, и все минусующие тоже. господа, основная дамба и основная трасса, которая проходит мимо школы и соединяет поселки - ЦЕЛАЯ, смыло маленький пешеходный мостик, который представлял собой плиту гнилую советских времен, которой ни кто не занимался, и которая была в аварийном состоянии!
AMIC прежде чем людей в заблуждение вводить, откройте карту и поглядите, что именно рухнуло!!!!!!!!!!!!

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Гость

15:08:34 09-04-2024

Это и есть тот самый "прорыв" который уже лет 20 обещают по тв?

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