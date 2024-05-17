На смену южному циклону уже в понедельник придет похолодание с дождями

17 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Цветы / Фото: Sergey Shmidt/unsplash.com

Теплые и солнечные выходные должны выдастся в Алтайском крае 17 и 18 мая. Кратковременные дожди в регионе пройдут в воскресенье и те ожидаются лишь местами. При этом в ночь на субботу не исключены локальные заморозки до -2°С на почве. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 18 мая на большей части региона будет от +1 до +6°С, в западных районах – от +6 до +11. По северо-востоку и в предгорьях вероятны заморозки до -2°С на почве. Так как мы будем находиться в теплом секторе южного циклона, днем температура повысится до +22...+27°С. Ветер будет умеренный, но местами по краю порывы могут достигать 15-20 м/с", – рассказала синоптик.

В ночь на 19 мая будет значительно теплее: от +9 до +14°С и лишь в предгорьях столбики термометров могут опуститься до +4. Днем воздух прогреется до +24...+29°С.

"20 мая в регион придет уже холодный фронт, который принесет дожди умеренной и сильной интенсивности. Местами прогремят грозы. Ветер ожидается 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью в понедельник будет от +8 до +13°С, а днем на большей части территории региона ожидается от +15 до +20°С. И лишь в предгорьях воздух еще успеет прогреться до +25", – говорит Людмила Сырых.

В последующие несколько дней в регионе также пройдут кратковременные осадки. Ночью температура будет колебаться от +4 до +9°С, а днем – от +16 до +21.