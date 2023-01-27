Во Внуково в аварию попал вертолёт спецотряда "Россия"

Инцидент произошёл не при посадке, а перед взлётом — воздушное средство раскрутило, что привело к повреждению винта

27 января 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: airwar.ru

Пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова рассказала, что во Внуково аварию потерпел вертолёт специального лётного отряда "Россия". Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл не при посадке, а при взлёте.

"Вертолёт раскрутило перед взлётом, был повреждён рулевой винт", – сказала собеседница агентства.

По её словам, командир воздушного судна заметил неисправность и принял решение прекратить взлёт. Пассажиров в этот момент в кабине не было, вертолёт получил незначительные повреждения.

Подчёркивается, что в результате аварии никто не пострадал, причины происшествия уточняются. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.

Отметим, что спецотряд "Россия" занимается перевозкой первых лиц государства по воздуху.