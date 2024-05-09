Во время парада Победы на Красной площади в Москве пошел снег
Несмотря на холод, парадные расчеты будут маршировать в летней форме
09 мая 2024, 14:19, ИА Амител
Во время парада Победы на Красной площади в Москве пошел снег. Осадки начались в 10:00 (мск), одновременно с началом мероприятия, однако вскоре закончились.
Майский снегопад в Москве продолжается уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и метель возможны до 15 мая.
Как сообщает ТАСС, построившиеся на Красной площади парадные расчеты за несколько минут до начала парада сняли куртки, чтобы остаться в летней парадной форме. Первым в ней появился сводный военный оркестр.
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21:27:26 09-05-2024
Так им и надо! Жаль, не замело совсем.
22:54:56 09-05-2024
Бог не фраер.Видит все. Но вероятно мочится от страха в сторонке от действительности.