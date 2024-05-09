Несмотря на холод, парадные расчеты будут маршировать в летней форме

09 мая 2024, 14:19, ИА Амител

Кадр из трансляции парада Победы в Москве / Первый канал

Во время парада Победы на Красной площади в Москве пошел снег. Осадки начались в 10:00 (мск), одновременно с началом мероприятия, однако вскоре закончились.

Майский снегопад в Москве продолжается уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и метель возможны до 15 мая.

Как сообщает ТАСС, построившиеся на Красной площади парадные расчеты за несколько минут до начала парада сняли куртки, чтобы остаться в летней парадной форме. Первым в ней появился сводный военный оркестр.

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