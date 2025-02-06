Во всех регионах России хотят сделать парковки бесплатными по праздникам

Соответствующий законопроект направлен в правительство

06 февраля 2025, 22:50, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутаты партии "Новые люди" выступили с инициативой ввести единые правила для всех регионов и сделать платные парковки бесплатными по воскресеньям и государственным праздникам. Как сообщает "Коммерсант", соответствующий законопроект направлен в правительство.

В настоящее время в разных городах действуют собственные правила парковки. В Москве она бесплатна по воскресеньям и официальным праздникам, в Санкт-Петербурге – ежедневно с 20:00 до 08:00, в Нижнем Новгороде – в те же часы, а также круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Депутаты отмечают, что отсутствие единых норм ставит жителей разных регионов в неравные условия, что вызывает "недоумение и недовольство". Проект вносит изменения в статьи 12 и 13 закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ": парковочные места на платных парковках предлагается сделать бесплатными в одни и те же дни во всех регионах.