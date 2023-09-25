Во Всероссийском музее-заповеднике Шукшина пройдет День памяти писателя

В этот день в музее ожидается много гостей: жители села, члены клуба шукшинистов из Бийска, представители школьного музея – учащиеся гимназии № 40 г. Барнаула, а также подопечные дома престарелых Целинного района

25 сентября 2023, 19:45, ИА Амител

Кадр из фильма

Во Всероссийском музее-заповеднике Василия Шукшина пройдет День памяти писателя. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края, мероприятия начнутся 2 октября в 11:30 на родине писателя, актера и режиссера: в селе Сростки.

В этот день в музее ожидается много гостей – жители села, члены клуба шукшинистов из Бийска, представители школьного музея – учащиеся гимназии № 40 г. Барнаула, а также подопечные дома престарелых Целинного района.

Также идет подготовка ряда мероприятий, которые объединены общей тематикой: "Один год из жизни В.М. Шукшина". Литературно-музыкальная программа познакомит присутствующих с событиями жизни и творчества писателя 1973 года. Состоится презентация нового музейного проекта – мультимедийной экспозиции "Шукшин – кинорежиссер".