Во всей красе: Автоцентр АНТ презентовал новый полноприводный Chery Tiggo 7 PRO MAX

Новый автомобиль продемонстрировал полный контроль над дорогой

30 августа 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KRDq5

















































Chery Tiggo 7 PRO MAX / Фото: Автоцентр АНТ

Большому кораблю – большое плавание, а отличному автомобилю – крутую презентацию. Именно такая прошла в барнаульском парке "Арлекино" в минувшую субботу, 26 августа. Мероприятие было веселым, громким и масштабным – почти шесть часов гости развлекались, играли и, конечно, тестировали новенький кроссовер Chery Tiggo 7 PRO MAX AWD*. "Виновник" торжества показал, на что способен.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Chery* – раскрывал преимущества полноприводного автомобиля на внедорожных препятствиях: качели, диагональное вывешивание, горки. Свидетелями и участниками тест-драйва стали почти 300 человек. Chery Tiggo 7 PRO MAX AWD с легкостью проходил внедорожные препятствия даже сквозь дымовую завесу.





























Chery Tiggo 7 PRO MAX / Фото: Автоцентр АНТ

Для гостей выступали творческие и спортивные коллективы Барнаула, в программе также было мыльное шоу, викторины и много памятных подарков.





























































Chery Tiggo 7 PRO MAX / Фото: Автоцентр АНТ

Немного об авто

Chery Tiggo 7 PRO MAX AWD оснащен мощным двигателем третьего поколения 1.6T GDI* и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT*. Максимальная мощность двигателя составляет 150 л.с. на 5500 оборотах в минуту, а максимум крутящего момента в 275 единиц мотор выдаёт в широком диапазоне 2000-3800 об/мин. Усовершенствованная система помощи водителю берёт под свой "умный" контроль безопасное и комфортное управление.

В кроссовере установлено 12 электронных систем: предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, помощь в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение, автоматическое переключение ближнего/дальнего света, контроль слепых зон, ассистент при открывании дверей, предупреждение о заднем перекрестном столкновении и предупреждение о наезде сзади.

Запись на тест-драйв в Автоцентре АНТ по тел.+7(385 2)23 00 50

Адрес: Павловский тракт, 249Е

chery-ant22.ru

t.me/chery_ant22

vk.com/chery_ant22

*Chery Tiggo 7 Pro Max AWD (Чери Тиго 7 Про Макс ЭйДаблюДи); DCT ("ДиЭсТИ").

ООО "АНТ 2000"

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