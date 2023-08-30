Во всей красе: Автоцентр АНТ презентовал новый полноприводный Chery Tiggo 7 PRO MAX
Новый автомобиль продемонстрировал полный контроль над дорогой
30 августа 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KRDq5
Большому кораблю – большое плавание, а отличному автомобилю – крутую презентацию. Именно такая прошла в барнаульском парке "Арлекино" в минувшую субботу, 26 августа. Мероприятие было веселым, громким и масштабным – почти шесть часов гости развлекались, играли и, конечно, тестировали новенький кроссовер Chery Tiggo 7 PRO MAX AWD*. "Виновник" торжества показал, на что способен.
Автоцентр АНТ – официальный дилер Chery* – раскрывал преимущества полноприводного автомобиля на внедорожных препятствиях: качели, диагональное вывешивание, горки. Свидетелями и участниками тест-драйва стали почти 300 человек. Chery Tiggo 7 PRO MAX AWD с легкостью проходил внедорожные препятствия даже сквозь дымовую завесу.
Для гостей выступали творческие и спортивные коллективы Барнаула, в программе также было мыльное шоу, викторины и много памятных подарков.
Немного об авто
Chery Tiggo 7 PRO MAX AWD оснащен мощным двигателем третьего поколения 1.6T GDI* и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT*. Максимальная мощность двигателя составляет 150 л.с. на 5500 оборотах в минуту, а максимум крутящего момента в 275 единиц мотор выдаёт в широком диапазоне 2000-3800 об/мин. Усовершенствованная система помощи водителю берёт под свой "умный" контроль безопасное и комфортное управление.
В кроссовере установлено 12 электронных систем: предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, помощь в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение, автоматическое переключение ближнего/дальнего света, контроль слепых зон, ассистент при открывании дверей, предупреждение о заднем перекрестном столкновении и предупреждение о наезде сзади.
Запись на тест-драйв в Автоцентре АНТ по тел.+7(385 2)23 00 50
Адрес: Павловский тракт, 249Е
chery-ant22.ru
t.me/chery_ant22
vk.com/chery_ant22
*Chery Tiggo 7 Pro Max AWD (Чери Тиго 7 Про Макс ЭйДаблюДи); DCT ("ДиЭсТИ").
ООО "АНТ 2000"Реклама
09:06:28 30-08-2023
Мне одному кажется странным, что такие разные автомобили как Чери Тигго 4, 5, 7, 8 имеют одно название, а отличаются только цифрами (кстати, почему пропустили цифру 6?). Неужели у маркетологов Чери так туго с фантазией? Как придумывать кучу суббрендов автомобилей, от которых голова кругом - это они пожалуйста, а тут с названиями прямо беда.
09:14:12 30-08-2023
Двигатель от двадцатилетнего Лансера и неповторимый аромат китайского пластика в салоне. Всего за 2,5 миллиона
09:26:57 30-08-2023
Chery Tiggo 7 PRO MAX AWD с легкостью проходил внедорожные препятствия даже сквозь дымовую завесу. Что я сейчас прочитал, это же полный трешак!
09:34:08 30-08-2023
а за чебурашку без разрешения правообладателей их нагнут...
12:17:07 30-08-2023
Единственное, что мне в нем не нравиться - он какой-то петушарный. Много хрома, наклодок и т.п. В 18 лет еще может быть норм, но взрослому мужику зашкварно как-то на таком ездить.
18:06:05 30-08-2023
Гость (09:06:28 30-08-2023) Мне одному кажется странным, что такие разные автомобили как... Как насчет RAV-4?