Во всей красе. Как вернуть сияние и красоту коже лица после зимы

Косметологи рассказали, какие процедуры помогут привести себя в порядок

30 марта 2023, 11:40, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqCgGqQN

Алиса Журавская, врач-косметолог / Фото предоставлено клиникой Carrolit

Долгая зима наконец ушла, природа просыпается. А вместе с ней и каждый из нас. И хочется сиять, блистать красотой и радоваться жизни. Но что делать, если после почти полугода холодов лицо выглядит уставшим, кожа – тусклой и безжизненной. Витаминные комплексы, конечно, помогут улучшить общее состояние, но большинство необходимых веществ до кожи лица просто не доходит. Вернуть сияние и красоту можно с помощью косметических процедур. Каких именно – рассказали специалисты клиники Carrolit.

Чистка лица

Любой курс восстановления, лечения и омоложения кожи начинается с ультразвуковой чистки лица и шеи. Это позволит мягко устранить ороговевший слой кожи, а также вернуть её верхнему слою способность дышать, обновляться и восстановить естественный уровень увлажнённости.

Пилинг

Процедура способствует обновлению и очищению кожи, избавлению от гиперпигментации, шрамов, рубцов и других несовершенств, а также улучшает состояние воспалённой и проблемной кожи.

В клинике Carrolit делают девять видов химических пилингов.

Биоревитализация

После 30 лет выработка собственной гиалуроновой кислоты замедляется, и организм нуждается в её восполнении.

Биоревитализация – это внутрикожное введение гиалуроновой кислоты, дополненной витаминными коктейлями. Процедура оказывает быстрое омолаживающее действие и справляется с возрастными изменениями, позволяет обеспечить необходимое увлажнение кожи, повысить её тонус и улучшить цвет, насытить необходимыми питательными веществами и восстановить эластичность. Процедура выравнивает кожу и буквально наполняет морщинки, разглаживая их.

А биоревитализация зоны вокруг глаз позволит избавиться от тёмных кругов и отёков, мешков и синяков.

Ботулинотерапия

Инъекции ботулотоксина делают в области межбровья, глаз, лба и других участков кожи лица для борьбы с мимическими морщинами.

Контурная пластика

Под кожу вводят специальные гели (филлеры) для устранения некоторых недостатков объёма. Например, контурная пластика губ позволит их не только увеличить и сделать губной контур более чётким, но и приподнять уголки и изменить форму. Также процедуру можно делать для коррекции кисетных морщин.

PRP-терапия

Плазмотерапия или PRP-терапия (Platelet Rich Plasma – плазма, обогащённая тромбоцитами) – это процедура введения собственной плазмы в проблемный участок кожи.

После курса кожа становится живой, более гладкой и подтянутой. А ещё её рекомендуют для борьбы с признаками старения, пигментными пятнами, себореей, алопецией и чрезмерным выпадением волос. Благодаря универсальности технологии её можно применять для исправления конкретных эстетических проблем или дефектов как у женщин, так и у мужчин.

Липолитики для лица

С возрастом примерно у 80% людей наблюдаются проблемы избыточных жировых отложений лица и тела.

Липолитики – это препараты для инъекционного введения, цель которых – расщепление жировых клеток. В результате сужается овал лица, исчезает второй подбородок, выравнивается структура кожи, активизируются естественные процессы регенерации.

Узнать подробнее обо всех процедурах, а также их стоимости вы можете, записавшись на консультацию к врачу-косметологу Carrolit по телефону: 8 (3852) 59 08 28.

*Carrolit – Карролит.

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