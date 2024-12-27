Во втором сезоне сериала "Еда наших" расскажут о кулинарных традициях Алтая

Выпуски об аутентичных блюдах разных регионов страны уже доступны к просмотру на официальной странице Food.ru на Дзене

27 декабря 2024, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJMACd6

Алтай / Фото: медиаплатформа о еде Food.ru

Документальный сериал "Еда наших" – совместный проект медиаплатформы о еде Food.ru*, контентной платформы "Дзен" и торговой сети "Пятерочка". Команда проекта продолжает свое путешествие по России, чтобы показать кулинарное многообразие страны. Второй сезон, посвященный аутентичным блюдам Сибири и Дальнего Востока, уже покоряет зрителей яркими историями героев и аппетитными кадрами.

Две серии о блюдах Алтая погрузят зрителей в мир традиционной кухни этого удивительного региона. Режиссер Ваня Волков и его команда отправились в отдаленные деревни и поселки, чтобы узнать у местных жителей их семейные рецепты национальных блюд.

Алтай. Приготовление национальных блюд / Фото: медиаплатформа о еде Food.ru

Зрители узнают, как готовят сытный перловый суп кочо, увидят, как пекут ароматный алтайский хлеб теертнек, передавая из поколения в поколение секреты его приготовления. И познакомятся с традиционным рецептом кровяной колбасы доргом.

Герои сериала поделились своими личными историями, рассказали о значении еды в жизни народа и о том, как она связана с культурой и традициями региона.

"Первый сезон собрал более 13 миллионов просмотров. Получив эти цифры, мы поняли: продолжение будет, и оно будет еще более атмосферным и душевным. Ведь наша цель – показать зрителям самые разные уголки нашей огромной страны и рассказать об аутентичной еде этих регионов, традициях и смысле жизни местных жителей", – поделился директор по маркетингу X5 Media* Максим Силаенков.

Новый сезон сериала посвящен кулинарным традициям Якутии, Бурятии, Сахалина и Алтая. На каждый регион – по две серии. Выпуски об аутентичных блюдах этих регионов уже доступны к просмотру на канале Food.ru эксклюзивно на "Д зене".

*Food.ru ("Фуд.ру"); X5 Media ("Икс5 Медиа")

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"

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