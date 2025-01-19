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Вода вернулась в десятки домов Барнаула

Специалисты устранили повреждение на проспекте Коммунаров, 62

19 января 2025, 18:23, ИА Амител

Авария на проспекте Коммунаров, 62 / Фото: t.me/rvk_brn
Авария на проспекте Коммунаров, 62 / Фото: t.me/rvk_brn

Специалисты водоканала устранили повреждение в водопроводном колодце на проспекте Коммунаров, 62. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Водоснабжение отсутствовало по следующим адресам:

  • ул. Парашютная, 30-48,  23-41;
  • ул. Пригородная, 29-48, 21-41;
  • ул. Восточная, 26-46, 33-63;
  • ул. Заречная, 38-52, 27-43;
  • ул. Юрина, 46-60, 59-75.

В водоканале обещали устранить повреждение в 19:30, однако специалисты справились раньше.

вода водоканал

Комментарии 4

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Гость

20:43:05 19-01-2025

А на пр-те Ленина когда уже вернется? Все прогнило, по несколько аварий за день происходит!

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Musik

22:37:50 19-01-2025

Гость (20:43:05 19-01-2025) А на пр-те Ленина когда уже вернется? Все прогнило, по неско... Когда переименуем в проспект Сталина.

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Гость

22:55:26 19-01-2025

Вот так по маленьку даже такие события становятся прорывными) вода вернулась... И уже хорошо

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Гость

07:14:05 20-01-2025

Гость (22:55:26 19-01-2025) Вот так по маленьку даже такие события становятся прорывными... Кому вернулась, а у кого и ушла. Так и живем. Третий раз уже за зиму отключают воду.

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