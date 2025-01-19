Вода вернулась в десятки домов Барнаула
Специалисты устранили повреждение на проспекте Коммунаров, 62
19 января 2025, 18:23, ИА Амител
Авария на проспекте Коммунаров, 62 / Фото: t.me/rvk_brn
Специалисты водоканала устранили повреждение в водопроводном колодце на проспекте Коммунаров, 62. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Водоснабжение отсутствовало по следующим адресам:
- ул. Парашютная, 30-48, 23-41;
- ул. Пригородная, 29-48, 21-41;
- ул. Восточная, 26-46, 33-63;
- ул. Заречная, 38-52, 27-43;
- ул. Юрина, 46-60, 59-75.
В водоканале обещали устранить повреждение в 19:30, однако специалисты справились раньше.
20:43:05 19-01-2025
А на пр-те Ленина когда уже вернется? Все прогнило, по несколько аварий за день происходит!
22:37:50 19-01-2025
Гость (20:43:05 19-01-2025) А на пр-те Ленина когда уже вернется? Все прогнило, по неско... Когда переименуем в проспект Сталина.
22:55:26 19-01-2025
Вот так по маленьку даже такие события становятся прорывными) вода вернулась... И уже хорошо
07:14:05 20-01-2025
Гость (22:55:26 19-01-2025) Вот так по маленьку даже такие события становятся прорывными... Кому вернулась, а у кого и ушла. Так и живем. Третий раз уже за зиму отключают воду.