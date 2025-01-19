Вода вернулась в десятки домов Барнаула

Специалисты устранили повреждение на проспекте Коммунаров, 62

19 января 2025, 18:23, ИА Амител

Авария на проспекте Коммунаров, 62 / Фото: t.me/rvk_brn

Специалисты водоканала устранили повреждение в водопроводном колодце на проспекте Коммунаров, 62. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Водоснабжение отсутствовало по следующим адресам:

ул. Парашютная, 30-48, 23-41;

ул. Пригородная, 29-48, 21-41;

ул. Восточная, 26-46, 33-63;

ул. Заречная, 38-52, 27-43;

ул. Юрина, 46-60, 59-75.

В водоканале обещали устранить повреждение в 19:30, однако специалисты справились раньше.