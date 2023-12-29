Водитель автобуса сбил 18-летнюю девушку в Барнауле

Пострадавшей оказали медпомощь

29 декабря 2023, 12:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Барнауле автобус сбил 18-летнюю девушку, сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось 29 декабря в 10:35 в районе дома № 94 по ул. Солнечная Поляна.

64-летний водитель автобуса № 1 сбил девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавшей оказана медицинская помощь. О характере травм не уточняется.

Утром 28 декабря в Рубцовске водитель сбил женщину и трехлетнего мальчика.