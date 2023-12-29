Водитель автобуса сбил 18-летнюю девушку в Барнауле
Пострадавшей оказали медпомощь
29 декабря 2023, 12:20, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
В Барнауле автобус сбил 18-летнюю девушку, сообщает "Инцидент Барнаул".
ДТП случилось 29 декабря в 10:35 в районе дома № 94 по ул. Солнечная Поляна.
64-летний водитель автобуса № 1 сбил девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
Пострадавшей оказана медицинская помощь. О характере травм не уточняется.
Утром 28 декабря в Рубцовске водитель сбил женщину и трехлетнего мальчика.
19:20:34 29-12-2023
Мужик в 64 года вынужден работать.
23:18:39 29-12-2023
Гость (19:20:34 29-12-2023) Мужик в 64 года вынужден работать. ... Ну в смысле вынужден? Мужики сейчас обязаны работать до 65 лет.
06:39:51 30-12-2023
Гость (19:20:34 29-12-2023) Мужик в 64 года вынужден работать. ... Ещё годик прсшибает.
12:49:56 31-12-2023
Если девушка была в наушниках,то нормально. Сам ползу по горе на спуске по колее. Температура около 0. Шипы не спасают, Снежок.Впереди соплюшка в наушниках по ходу движения. Сигналил,орал,руками махал, машину медленно но верно тащит вниз в колее,ни свернуть ни остановиться. Та не слышит. Поседел в одном месте. Хорошо мужик успел,пнул эту дуру в сугроб. Очень надеюсь,ее один черт жизнь научила, так как больше ее на горе я не видел.