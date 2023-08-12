Водитель барнаульской маршрутки помог девочке, потерявшей сознание
Также помощь ребенку оказали и пассажиры
12 августа 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула поблагодарила водителей и пассажиров маршрутки за то, что они помогли ее дочери. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам женщины, девочка села в газель № 144 и потеряла сознание. Окружающие быстро среагировали на это, водитель остановился, вызвали скорую помощь.
Одна из пассажирок сидела с девочкой до приезда медиков, чтобы контролировать ее состояние.
17:01:28 12-08-2023
Очень хорошо, когда рядом есть неравнодушные люди. Спасибо им большое!
18:02:06 12-08-2023
Повезло значит. У меня ребёнок упал в 55м. Никто даже место не уступил, лежала на полу, какой-то дядечка пассажир приводил в чувство. Спасибо ему. Когда она очнулась - дальше поехала опять стоя...
07:22:18 13-08-2023
Мила. (18:02:06 12-08-2023) Повезло значит. У меня ребёнок упал в 55м. Никто даже место ... Кошмар