НОВОСТИПроисшествия

Водитель барнаульской маршрутки помог девочке, потерявшей сознание

Также помощь ребенку оказали и пассажиры

12 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула поблагодарила водителей и пассажиров маршрутки за то, что они помогли ее дочери. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, девочка села в газель № 144 и потеряла сознание. Окружающие быстро среагировали на это, водитель остановился, вызвали скорую помощь.

Одна из пассажирок сидела с девочкой до приезда медиков, чтобы контролировать ее состояние.

Барнаул

Комментарии 3

Avatar Picture
Елена

17:01:28 12-08-2023

Очень хорошо, когда рядом есть неравнодушные люди. Спасибо им большое!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мила.

18:02:06 12-08-2023

Повезло значит. У меня ребёнок упал в 55м. Никто даже место не уступил, лежала на полу, какой-то дядечка пассажир приводил в чувство. Спасибо ему. Когда она очнулась - дальше поехала опять стоя...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:18 13-08-2023

Мила. (18:02:06 12-08-2023) Повезло значит. У меня ребёнок упал в 55м. Никто даже место ... Кошмар

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров