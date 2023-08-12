Водитель барнаульской маршрутки помог девочке, потерявшей сознание

Также помощь ребенку оказали и пассажиры

12 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула поблагодарила водителей и пассажиров маршрутки за то, что они помогли ее дочери. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, девочка села в газель № 144 и потеряла сознание. Окружающие быстро среагировали на это, водитель остановился, вызвали скорую помощь.

Одна из пассажирок сидела с девочкой до приезда медиков, чтобы контролировать ее состояние.