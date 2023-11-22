Водитель BMW сбил первоклассника в Барнауле
Местные говорят, что аварии на данном участке становятся постоянным явлением
22 ноября 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Водитель BMW в Барнауле сбил первоклассника. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Инцидент произошел около 20:00 на проезжей части в районе дома 65 лет Победы, 23, и детского сада № 28. На место аварии приехали медики и сотрудники полиции. Информации о состоянии ребенка нет.
По словам местных жителей, аварии на данном участке становятся постоянным явлением и люди обеспокоены ситуацией.
Говорят, что обращались в прокуратуру, чтобы разобраться с проблемой, но пока не получили ответа.
16:12:53 22-11-2023
В 20:00 часов первоклассника? ... В такое время на улице с родителями... Где они?
18:34:42 22-11-2023
Гость (16:12:53 22-11-2023) В 20:00 часов первоклассника? ... В такое время на улице с р... ко-ко-ко!