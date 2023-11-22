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Водитель BMW сбил первоклассника в Барнауле

Местные говорят, что аварии на данном участке становятся постоянным явлением

22 ноября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Водитель BMW в Барнауле сбил первоклассника. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Инцидент произошел около 20:00 на проезжей части в районе дома 65 лет Победы, 23, и детского сада № 28. На место аварии приехали медики и сотрудники полиции. Информации о состоянии ребенка нет.

По словам местных жителей, аварии на данном участке становятся постоянным явлением и люди обеспокоены ситуацией.

Говорят, что обращались в прокуратуру, чтобы разобраться с проблемой, но пока не получили ответа.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

16:12:53 22-11-2023

В 20:00 часов первоклассника? ... В такое время на улице с родителями... Где они?

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Гость

18:34:42 22-11-2023

Гость (16:12:53 22-11-2023) В 20:00 часов первоклассника? ... В такое время на улице с р... ко-ко-ко!

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