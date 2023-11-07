Водитель фуры похитил 62 тысячи шерстяных носков в Подмосковье

Мужчину задержали и заключили под стражу

07 ноября 2023, 15:16, ИА Амител

Носки / Фото: wirestock / Freepik

В Московской области задержали водителя фуры, который должен был доставить 31 тысячу пар мужских шерстяных носков в Набережные Челны, сообщает региональное МВД.

Владелец носков сообщил, что нашел в интернете рекламу грузоперевозок и договорился о транспортировке. На складе машину загрузили товаром на сумму 3,5 млн рублей, но водитель не доехал до конечной точки и перестал выходить на связь.

Правоохранители задержали 32-летнего водителя в городе Дзержинский.

"Со слов задержанного, ему позвонил знакомый и предложил подработку по перевозке грузов. По просьбе звонившего он приехал в Москву и купил грузовой автомобиль. После этого мужчине от приятеля поступило указание загрузить товар на складе в Подмосковье и проследовать для выгрузки в Богородский городской округ, а не в пункт назначения", – рассказали в ведомстве.

Водителя заключили под стражу, уголовное дело возбудили по факту мошенничества.