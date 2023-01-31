Водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком на Алтае
Мужчину доставили в больницу, но спасти его не смогли
31 января 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с грузовиком в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 30 января около 16:50 при подъезде к селу Соузга Майминского района.
"33-летний житель Краснодарского края, управляя автомобилем ГАЗ-27527, в нарушение дорожной разметки 1.1 ПДД РФ допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Shacman под управлением 51-летнего местного жителя", – рассказали в ведомстве.
Фото: 04.мвд.рф
Пострадавшего водителя "Газели" доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Полицейские проводят проверку.
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