Водитель "Гранты" насмерть сбил пешехода в Алтайском крае

ДТП случилось на трассе К-20

06 марта 2024, 07:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

36-летний водитель "Лада Гранта" насмерть сбил пешехода в Волчихинском районе Алтайского края, пишет "В курсе 22".

ДТП случилось 5 марта в 9 часов вечера на трассе К-20. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда скорой.

В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД: они выясняют все обстоятельства произошедшего и данные погибшего.