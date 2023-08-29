Водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на Алтае

Ребенка госпитализировали

29 августа 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске водитель иномарки на пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика, сообщили в МВД Республики Алтай.

Инцидент случился утром 29 августа в районе дома № 63 по проспекту Коммунистическому. 60-летний житель Турочакского района ехал на Honda CR-V и наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Несовершеннолетнего госпитализировали с травмами различной тяжести.

"Возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства ДТП уточняются", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Горном Алтае туристка из Новосибирска на сбила 15-летнего самокатчика.