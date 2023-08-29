Водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на Алтае
Ребенка госпитализировали
29 августа 2023, 19:28, ИА Амител
Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске водитель иномарки на пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика, сообщили в МВД Республики Алтай.
Инцидент случился утром 29 августа в районе дома № 63 по проспекту Коммунистическому. 60-летний житель Турочакского района ехал на Honda CR-V и наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Несовершеннолетнего госпитализировали с травмами различной тяжести.
"Возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства ДТП уточняются", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Горном Алтае туристка из Новосибирска на сбила 15-летнего самокатчика.
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