Водитель иномарки сбил женщину и её ребёнка в Барнауле

Авария случилась на улице Малахова

01 апреля 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Водитель иномарки сбил женщину и ребёнка на улице Малахова в Барнауле, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города.

Авария случилась 31 марта в 20:20 в районе пересечения с улицей Сухэ-Батора.

Предварительно установили, что мужчина 1993 года на кроссовере Kia Sportage при повороте направо на разрешающий сигнал светофора сбил женщину 1984 года рождения и её сына 2016 года, когда они переходили на зелёный дорогу по пешеходному переходу.

"В результате ДТП женщина получила ушибы правой голени, коленного сустава, ребёнку диагностирован ушиб правой стопы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, не госпитализированы", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.