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Водитель иномарки сбил женщину и её ребёнка в Барнауле

Авария случилась на улице Малахова

01 апреля 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Водитель иномарки сбил женщину и ребёнка на улице Малахова в Барнауле, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города.

Авария случилась 31 марта в 20:20 в районе пересечения с улицей Сухэ-Батора.

Предварительно установили, что мужчина 1993 года на кроссовере Kia Sportage при повороте направо на разрешающий сигнал светофора сбил женщину 1984 года рождения и её сына 2016 года, когда они переходили на зелёный дорогу по пешеходному переходу.

"В результате ДТП женщина получила ушибы правой голени, коленного сустава, ребёнку диагностирован ушиб правой стопы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, не госпитализированы", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.

Комментарии 12

  • Сколько эти сволочи будут колечить людей. Лишать прав и отбирать автомобиль!!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Судя по травмам, шагнули под проезжающий автомобиль. При повороте фары светят не в предполагаемом направлении и тем более не на тротуар. Уважайте друг друга, берегите окружающих и пешеходы в первую очередь себя - здоровее будете
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Сначала бы убедилась что ее пропускают а потом ребенка под машину пихала а то светофор зеленый загорелся и бегут сами то должны думать что машина не может иногда сразу остановиться гололед и т д
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Головой бы подумала прежде чем ребенка под колеса пихать
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, убедитесь что машина остановилась потом неситесь вы тоже участники движения машине тоже надо завершить маневр а вы бежите только зеленый загорел
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Головой бы подумала прежде чем ребенка под колеса пихать
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Водителю разрешено поворачивать когда у пешехода зеленый. Не все водители пропускают пешеходов. Запретить поворачивать на идущего на зеленый пешехода.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, А что отбирать у пешеходов, не соблюдающих ПДД? Квартиру?
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Подходишь к ПП, делаешь круть-верть башкой. Желательно на 360 градусов. Убедившись, что угроз нет, а машины остановились, переходишь. Если более одного ряда, просматриваешь КАЖДЫЙ ряд. Даже на светофоре. Только так. Думать, что водители ДОЛЖНЫ, это как на стройке без каски ходить - слабоумие и отвага. Берегите себя.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • ... Не все водители пропускают пешеходов... Да, бывает и такое, когда водители наглеют. Но бывают случаи, когда при повороте водитель может не заметить пешехода из за ослепления встречным авто, из за плохого освещения пешеходного перехода и т.п., а бывает и так: пешеход идет прямо и, вдруг, резко поворачивает и переходит дорогу, не убедившись в безопасности. Поэтому, нужно быть внимательными на дороге всем, особенно пешеходам. Ваша правота не может гарантировать безопасность вам и вашим детям.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, Коротко, но убедительно!
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Отберите права у слепого крота на иномарке хотя бы на месяц! Ему лень посмотреть на светофор. Пешеходы переходили на зелёный свет, вообще то.
    02 апреля, Гость   Ответить
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