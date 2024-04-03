На Алтае водитель легковушки сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В отношении мужчины завели административное расследование

03 апреля 2024, 15:31, ИА Амител

Место ДТП в селе Майма / Фото: 04.мвд.рф

Водитель легкового автомобиля сбил 9-летнего мальчика в селе Майма Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось 2 апреля около 08:57 возле дома № 43а по улице Алтайской.

"50-летний житель Майминского района, управляя автомобилем Daihatsu YRV, допустил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", — рассказали в полиции.

После произошедшего водитель оставил место ДТП, но вскоре был задержан. Мальчику тем временем оказали медпомощь в больнице, не госпитализирован.

В отношении водителя завели административное по статьям о нарушении правила уступить дорогу пешеходам и оставлении места ДТП.