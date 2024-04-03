На Алтае водитель легковушки сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В отношении мужчины завели административное расследование
03 апреля 2024, 15:31, ИА Амител
Водитель легкового автомобиля сбил 9-летнего мальчика в селе Майма Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
ДТП случилось 2 апреля около 08:57 возле дома № 43а по улице Алтайской.
"50-летний житель Майминского района, управляя автомобилем Daihatsu YRV, допустил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", — рассказали в полиции.
После произошедшего водитель оставил место ДТП, но вскоре был задержан. Мальчику тем временем оказали медпомощь в больнице, не госпитализирован.
В отношении водителя завели административное по статьям о нарушении правила уступить дорогу пешеходам и оставлении места ДТП.
02:56:50 04-04-2024
А за причинение вреда здоровью и другим тяжким нарушениям привлекаться не будет? Или ничего не было, просто не уступил дорогу- штраф 1,5к. И оставление места дтп - до 2 лет лишения или 15 суток. А не уголовка за сбитого человека...