Водитель маршрутки врезался в столб и погиб в сибирском городе

Еще четверо пассажиров пострадали – среди них несовершеннолетний

17 июня 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении маршрутки со столбом в Омске, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 09:20 по местному времени на улице 24-й Северной. Предварительно, 55-летний водитель "Газели" при движении в районе дома № 24 не справился с управлением и врезался в световую опору и дорожное ограждение.

"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, четверо его пассажиров (три женщины 1985, 1961, 1989 годов рождения), а также несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения обратились за медицинской помощью", – рассказали в ведомстве.

Причину произошедшего устанавливают.

Напомним, в Алтайском крае вечером 16 июня с трассы слетел автомобиль, в результате чего погиб 32-летний мужчина и двое детей 14 и 9 лет. Следователи возбудили уголовное дело.