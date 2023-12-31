НОВОСТИПроисшествия

Водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на трассе в Алтайском крае

Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия

31 декабря 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Смертельная авария произошла на алтайской трассе 31 декабря. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Около семи утра 55-летний водитель Toyota Town Ace Noah в районе села Шахи сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

В ГИБДД пешеходам и водителям напомнили о том, что в период непогоды на дороге нужно быть особенно внимательными. Автовладельцам посоветовали отказаться от поездок без острой необходимости.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

Avatar Picture
Светлана

13:01:25 31-12-2023

Соболезнования родственникам...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

16:37:12 31-12-2023

ездуна затаскают, если погибшая дорогу перебегала а этот несся под 100-300 то тормозного пути просто не хватило, а если намерено сбил то совсем другой разговор.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров