Водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на трассе в Алтайском крае
Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия
31 декабря 2023, 12:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Смертельная авария произошла на алтайской трассе 31 декабря. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Около семи утра 55-летний водитель Toyota Town Ace Noah в районе села Шахи сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.
В ГИБДД пешеходам и водителям напомнили о том, что в период непогоды на дороге нужно быть особенно внимательными. Автовладельцам посоветовали отказаться от поездок без острой необходимости.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
13:01:25 31-12-2023
Соболезнования родственникам...
16:37:12 31-12-2023
ездуна затаскают, если погибшая дорогу перебегала а этот несся под 100-300 то тормозного пути просто не хватило, а если намерено сбил то совсем другой разговор.