Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой на Алтае

Участниками ДТП стали жители Новосибирской области

27 июля 2024, 22:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Человек погиб и двое пострадали при столкновении мотоцикла и иномарки в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 26 июля около 17:40 вблизи села Чибит.

57-летний житель Новосибирска за рулем байка Honda во время обгона столкнулся с попутным Subaru Levorq под управлением 26-летнего жителя НСО.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 57-летний водитель мотоцикла Honda VRV 120F. Кроме того, в Акташскую районную больницу обратились водитель автомобиля Subaru и 26-летний пассажир. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в полиции.

По факту произошедшего проводят проверку.