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Водитель отечественной легковушки врезался в жилой дом в центре Барнаула

В ДТП участвовало две машины

02 декабря 2023, 22:15, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

Водитель легковушки врезался в стену жилого дома в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось 2 декабря в 19:40 на проспекте Ленина, 67. Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗ-21144 при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу машине Hyundai i40, за рулем которой была 21-летняя девушка.

В итоге автомобили столкнулись и затем отечественная легковушка наехала на дом. Оба водителя пострадали, их доставили в горбольницу № 1.

Полицейские проводят проверку.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3

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...

23:43:32 02-12-2023

Никогда не было и вот опять...

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Гость

05:35:30 03-12-2023

Глядишь и поженятся

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Гость

10:43:31 03-12-2023

Часто там езжу и вижу, как при повороте налево, на Ленина, не пропускают идущие прямо авто по Союза Республик. Да это не только на этом перекрестке. Ленина-Молодёжная то же самое...

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