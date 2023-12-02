Водитель отечественной легковушки врезался в жилой дом в центре Барнаула

В ДТП участвовало две машины

02 декабря 2023, 22:15, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Водитель легковушки врезался в стену жилого дома в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось 2 декабря в 19:40 на проспекте Ленина, 67. Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗ-21144 при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу машине Hyundai i40, за рулем которой была 21-летняя девушка.

В итоге автомобили столкнулись и затем отечественная легковушка наехала на дом. Оба водителя пострадали, их доставили в горбольницу № 1.

Полицейские проводят проверку.