Водитель погиб в результате столкновения двух автомобилей на Алтае

Еще один человек пострадал

02 января 2025, 17:30, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске в результате столкновения автомобилей один человек погиб и один получил травмы, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 1 января около 19:00 часов в районе дома № 82 по ул. Барнаульской.

По предварительным данным, 38-летний горожанин за рулем Toyota Corsa выехал на встречку и столкнулся с Ford Focus под управлением 26-летней жительницы Маймы.

"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corsa был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Кроме того, в ДТП пострадал 30-летний житель Майминского района – пассажир автомобиля Ford Focus, госпитализация ему не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.