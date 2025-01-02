Водитель погиб в результате столкновения двух автомобилей на Алтае
Еще один человек пострадал
02 января 2025, 17:30, ИА Амител
В Горно-Алтайске в результате столкновения автомобилей один человек погиб и один получил травмы, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 1 января около 19:00 часов в районе дома № 82 по ул. Барнаульской.
По предварительным данным, 38-летний горожанин за рулем Toyota Corsa выехал на встречку и столкнулся с Ford Focus под управлением 26-летней жительницы Маймы.
"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corsa был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Кроме того, в ДТП пострадал 30-летний житель Майминского района – пассажир автомобиля Ford Focus, госпитализация ему не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.
21:35:50 03-01-2025
сами себя мочат... даже не туристы...
01:17:17 04-01-2025
Улица Барнаульская.
Это как на Телецкое ехать.
Может просто устал водитель?