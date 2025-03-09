Водитель погиб в результате жесткого ДТП на Алтае
Автомобили влетели друг в друга
09 марта 2025, 16:25, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Алтай
Вечером 8 марта в Онгудайском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП. Около 19:40 вблизи села Талда столкнулись автомобили ВАЗ-217030 и Kia K5, сообщили в региональном МВД.
По предварительным данным, 49-летний житель Горно-Алтайска, управляя ВАЗ, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Kia K5 под управлением 43-летней женщины.
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.
11:23:47 10-03-2025
я уже ранее писал, надо ЗАПРЕТИТЬ эти тазики. они НЕСООТВЕТСТВУЮТ правилам современной безопасности. Если бы были подушки, сработали, человек был бы жив, а так самоубился в ведре с болтами, а второму участнику теперь куча мороки, душевная травма и возможно тюрьма.