Водитель погиб в результате жесткого ДТП на Алтае

Автомобили влетели друг в друга

09 марта 2025, 16:25, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Алтай

Вечером 8 марта в Онгудайском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП. Около 19:40 вблизи села Талда столкнулись автомобили ВАЗ-217030 и Kia K5, сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, 49-летний житель Горно-Алтайска, управляя ВАЗ, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Kia K5 под управлением 43-летней женщины.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.