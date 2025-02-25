Водитель пострадал при столкновении трех автомобилей на Алтае

Один из автомобилистов проехал на красный

25 февраля 2025, 13:25, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Горно-Алтайске. Пострадал один человек, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 21 февраля около 07:45.

57-летний горожанин за рулем Toyota Prius при движении со стороны остановки "Парк Победы" в направлении ПАТП проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с Mazda MPV под управлением 46-летнего местного жителя. От удара Prius по инерции также столкнулся с Toyota Platz, за рулем которой была 54-летняя горожанка.

"Впоследствии в приемный покой медицинского учреждения с полученными ушибами обратился водитель автомобиля Mazda MPV, не госпитализирован. Все водители были трезвые", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя Toyota Prius вынесли постановление по делу об административном правонарушении по статье о проезде на запрещающий сигнал светофора.