В автошколе "Зебра" можно пройти переподготовку с категории В на С и получить востребованную профессию с сельскохозяйственной отрасли

19 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KQtpc

Автомобили автошколы "Зебра" / Фото предоставлено компанией

Как известно, Алтайский край славится своим сельскохозяйственным потенциалом. Здесь выращивают зерно, сахарную свеклу и многие другие культуры. В регионе успешно развиваются растениеводство и животноводство, а для поддержки агропромышленного комплекса предусмотрены различные программы. И именно на Алтае ежегодно проводят форум "День сибирского поля", где специалисты отрасли обмениваются опытом и обсуждают актуальные тенденции. Поэтому аграрные профессии всегда были и будут востребованы в регионе. А вместе с ними – водители грузовиков и сельхозтехники. Овладеть навыками вождения, например, можно в барнаульской автошколе "Зебра". Рассказываем, что там предлагают ученикам.

Удобный график, скидки, лицензия

"Зебра" – аккредитованная в ГАИ барнаульская автошкола с четырьмя филиалами. Работает с 2018 года. Здесь не только обучают вождению категории С, но еще и А, В, Д, Е. Также осуществляют переподготовку с категории В на С.

Для курсантов автошкола предлагает различные варианты графиков обучения. Можно выбрать утренние, вечерние, выходные и онлайн-занятия по теории, а также посещать лекции по индивидуальному графику.

Записаться на вождение можно с 08:00 до 20:00 во все дни недели, включая выходные. Кроме того, "Зебра" предоставляет дополнительные уроки вождения и сопровождение на экзамен в Госавтоинспекции.

"У автошколы есть свой автодром, поэтому ученикам не придется стоять в очереди, чтобы выполнить упражнение. Также действуют персональные скидки (в день рождения, студентам, "приходи с другом", скидка по записи онлайн)", – говорят в "Зебре".

Автошкола одна из немногих в городе, ученики которой занимаются и сдают внутренний экзамен по теории на лицензированной программе "Форвард". Точно такая же ждет курсантов в ГАИ.

Помимо этого, "Зебра" предоставляет свои автомобили для проведения квалификационных экзаменов в Госавтоинспекции.

Автошкола "Зебра" / Фото предоставлено компанией

Оплата частями, помощь куратора

Продолжительность обучения в автошколе составляет от 2,5 до 3 месяцев. Оплату можно производить частями без процентов.

Стоимость обучения не имеет скрытых платежей. В нее входит: курс теории, практические занятия, бензин и первые пробные экзамены.

Кстати, за курсантами закрепляют личного куратора, который всегда готов помочь и ответить на вопросы 24/7.

Автошкола "Зебра"

Адреса в Барнауле:​

Красноармейский, 94а (офис автошколы)

ТК "Лидер​", ул. Шумакова, 46

Германа Титова, 9

Проспект Ленина, 154/3 (здесь расположен автодром)

Островского, 28, к. 3

Тел.: +7 (3852) 99-25-25 (многоканальный)

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