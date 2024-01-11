Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман
Родственники дальнобойщика готовят обращение в Следственный комитет
11 января 2024, 13:43, ИА Амител
В Свердловской области врачи пытаются спасти жизнь 46-летнему дальнобойщику, которого госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с диагнозом "геморрагический инсульт", пишет E1.ru.
"К медикам мужчина попал очень поздно – спустя шесть с лишним часов. Ему стало плохо прямо за рулем, а сотрудники ГИБДД решили, что он пьян, поэтому оставили его "трезветь" в холодной кабине", – отмечает издание.
Дальнобойщику стало плохо во время движения, он съехал на обочину и прицепом задел проезжавший мимо самосвал. Водитель самосвала рассказал, что серьезных повреждений его машина не получила, он подошел к дальнобойщику поговорить, но тот не смог сказать ни слова. Тогда он позвонил в службу спасения – 112.
Минут через 15 после звонка приехали экипаж ГИБДД и дорожная служба. Дальнобойщик по-прежнему ни на что не реагировал и не отвечал на вопросы. В итоге перекрывшую часть дороги машину убрали на обочину, а водителя оставили в кабине, решив, что он пьян.
Примерно через три часа дальнобойщику позвонила диспетчер, чтобы узнать, почему он долго находится на одном месте. Ответил сотрудник ГИБДД, который начал выговаривать ей, что предприятие отправило на маршрут пьяного водителя. Тогда диспетчер связалась с другим водителем, который вскоре должен был проехать мимо.
Второй дальнобойщик рассказал изданию, что в кабине грузовика коллега сидел уже практически без признаков жизни.
"Бледный, изо рта даже пара нет. В кабине холод, печка отключена, а на улице -20. Он в одних носках, потрогал ноги – ледяные. Начал тормошить его, он открыл глаза. Взгляд никакой, пустой, отсутствующий", – вспоминает мужчина.
Полицейские заявили мужчине, что медиков не вызывали, потому что водитель или пьяный, или под действием наркотиков. После этого между дальнобойщиком и правоохранителями произошел словесный конфликт, в ходе которого те пообещали вызвать скорую помощь. Дальнобойщик поверил и поехал дальше.
Как рассказали очевидцы, полицейские так и не вызвали медиков, а просто перетащили водителя в свою машину. И еще несколько часов ждали, когда приедут сотрудники предприятия, которые должны были эвакуировать свою машину. Один из приехавших на помощь ранее работал в МЧС и заметил у коллеги признаки инсульта: перекошенное лицо и обездвиженную правую руку.
Несмотря на это, полицейские продолжили уверять, что водитель "пьян или под солями". Тогда бывший спасатель сам вызвал скорую помощь. Медики приехали через час: было уже около 18:00, а с момента ДТП прошло шесть часов.
Врачи сразу же определили инсульт. Анализы показали отсутствие в крови алкоголя и каких-то запрещенных веществ.
Родственники дальнобойщика готовят обращение в Следственный комитет. В региональной ГИБДД заявили, что сотрудники ДПС опросили водителей, попавших в ДТП, и они не высказывали жалоб на здоровье.
13:57:06 11-01-2024
Даже не удивительно
14:02:20 11-01-2024
Как-то столкнулась с ГБДДешником и такое ощущение, что там работают не очень далекие люди. Вот и еще один пример. Не знать признаков инсульта?
20:29:51 11-01-2024
Гость (14:02:20 11-01-2024) Как-то столкнулась с ГБДДешником и такое ощущение, что там р... Среди гаишников много не только, мягко говоря, не далёких, но и мягко говоря, не порядочных.
14:11:01 11-01-2024
А ДПСники разве не проходят курсы оказания первой помощи? Так то это даже в экзаменах на права есть для обычных людей
14:11:46 11-01-2024
Да тут букет статей: оставление в опасности, неоказание помощи, преступная халатность. Гаишников поругают хоть?
14:12:40 11-01-2024
Им погрозят пальчиком и все.
14:18:12 11-01-2024
Вот сволочи!!! Бесчеловечные упыри!
14:44:46 11-01-2024
Неоказание помощи, максимум дадут условно 2-3 года, но наверняка спустят на тормозах. Просто занятия по медподготовке не проводят, уровень подготовки сотрудников оставляет желать лучшего. Пьяного должны доставить в медучереждение на осведетельствование. Налицо неисполнение своих обязанностей сотрудниками ДПС. Просто некомпетентные ленивые и туповатые люди есть в любых сферах деятельности, но тупой дворник не получает оружие и не имеет власти.
15:05:38 11-01-2024
Геннадий (14:44:46 11-01-2024) Неоказание помощи, максимум дадут условно 2-3 года, но навер... Да и зарплата у него в разы меньше и вреда никому никакого, в отличие от этих упырей.
14:45:56 11-01-2024
Гость (14:11:46 11-01-2024) Да тут букет статей: оставление в опасности, неоказание помо... Если раздуют СМИ, уволят с волчьим билетом И поделом
14:47:40 11-01-2024
Гость (14:11:01 11-01-2024) А ДПСники разве не проходят курсы оказания первой помощи? Та... Ключевое слово Обычные люди...
15:12:03 11-01-2024
Даже если водитель нетрезв - это не повод оставлять его в кабине в 20-градусный мороз. Живодеры.
16:05:51 11-01-2024
К 112 тоже вопросы. Они должны были сразу скорую вызвать
18:31:47 11-01-2024
Родственники, пожалуйста обратитесь на телевидение, придайте дело максимальной огласке. Страна должна знать этих тварей в лицо! Надеюсь бумеранг уже летит к ним
20:18:01 11-01-2024
Какое безразличное отношение сотрудников ГИБДД к человеку.И не важно что алкогольное или наркотические, на их взгляд , признаки.Вызовите специалистов. Вопиющий случай. Увольнять таких сотрудников. Кому кому ,а этим необходимо знать как отличить ухудшается состояние человека либо он нетрезв. За столько то часов и не додуматься. Бессовестные.
23:31:28 11-01-2024
вызвать этих нелюдей на телевидение вместе с начальником,интересно,что они блеять начнут...
09:10:44 12-01-2024
Сами догадайтесь,кто у нас идет в милицию?
09:58:48 12-01-2024
Гость (09:10:44 12-01-2024) Сами догадайтесь,кто у нас идет в милицию?... Набирают по здоровью, а спрашивать пытаются по разуму.
13:39:32 12-01-2024
Срочно, сотрудников ДПС на фронт, искупить свою вину.
18:30:18 12-01-2024
Этих мразей посадить на долго с конфискацией имущества и пожизненным пенсионом для близких умерших совершившим умышленное убийство. Эти подонки четко знают что самое главное в их действиях при любом раскладе это вызов скорой помощи или отправка гражданина в близлежащую больницу оказание немедленной медпомощи.