Водитель скутера пострадал при столкновении с иномаркой на Алтае
В отношении автомобилистки вынесли постановление по делу об административном правонарушении
15 июня 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Горно-Алтайске днем 14 июня в результате ДТП пострадал водитель скутера, сообщили в МВД Республики Алтай.
31-летняя горожанка ехала на Nissan Cube по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустила мопед Racer, который двигался по главной.
38-летний водитель двухколесного транспорта после аварии обращался в республиканскую больницу за медпомощью. Однако госпитализация ему не потребовалась.
В отношении горожанки вынесли постановление по делу об административном правонарушении.
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