Водитель скутера пострадал при столкновении с иномаркой на Алтае

В отношении автомобилистки вынесли постановление по делу об административном правонарушении

15 июня 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске днем 14 июня в результате ДТП пострадал водитель скутера, сообщили в МВД Республики Алтай.

31-летняя горожанка ехала на Nissan Cube по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустила мопед Racer, который двигался по главной.

38-летний водитель двухколесного транспорта после аварии обращался в республиканскую больницу за медпомощью. Однако госпитализация ему не потребовалась.

В отношении горожанки вынесли постановление по делу об административном правонарушении.