Водитель Toyota Mark II насмерть сбил пешехода на Чуйском тракте в Алтайском крае
Также в аварии пострадала пассажирка легковушки
07 декабря 2024, 15:31, ИА Амител
ДТП на Чуйском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Чуйском тракте в Алтайском крае, сообщили в ГАИ региона.
ДТП случилось 6 декабря в 19:25 на 152-м километре трассы.
Предварительно установили, что 22-летний водитель Toyota Mark II наехал на 52-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой. Также в аварии пострадала 20-летняя пассажирка легковушки. Ей оказали медпомощь, не госпитализирована.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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