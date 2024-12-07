Водитель Toyota Mark II насмерть сбил пешехода на Чуйском тракте в Алтайском крае

Также в аварии пострадала пассажирка легковушки

07 декабря 2024, 15:31, ИА Амител

ДТП на Чуйском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Чуйском тракте в Алтайском крае, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось 6 декабря в 19:25 на 152-м километре трассы.

Предварительно установили, что 22-летний водитель Toyota Mark II наехал на 52-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой. Также в аварии пострадала 20-летняя пассажирка легковушки. Ей оказали медпомощь, не госпитализирована.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.