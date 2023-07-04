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Водитель устроил ДТП при попытке обгона по обочине на алтайской трассе

Его автомобиль отбросило в кювет и перевернуло — он попал в больницу

04 июля 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Автомобиль попал в ДТП и перевернулся на трассе Павловск-Ребриха в Алтайском крае. Об этом сообщает "В курсе 22"

По предварительной информации, водитель 1977 года рождения за рулем Daewoo Musso, двигаясь со стороны села Павловск в направлении Ребрихи, при совершении обгона по обочине столкнулся с Renault Megan, за рулем которого был мужчина 1962 года, который двигался в попутном направлении. После этого Daewoo съехала в кювет, ее перевернуло.

В результате пострадал водитель перевернувшейся машины — он получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

06:33:02 05-07-2023

Он че вообще что ли?

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Гость

08:26:37 05-07-2023

Премия Дарвина нашла героя...

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Гость

09:42:31 05-07-2023

Только в России двигаюсь по встречке можно получить удар сзади))))))))

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Владимир

15:54:54 06-07-2023

Так это видитель страрпер догнал Муссо

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