Водитель устроил ДТП при попытке обгона по обочине на алтайской трассе

Его автомобиль отбросило в кювет и перевернуло — он попал в больницу

04 июля 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автомобиль попал в ДТП и перевернулся на трассе Павловск-Ребриха в Алтайском крае. Об этом сообщает "В курсе 22".

По предварительной информации, водитель 1977 года рождения за рулем Daewoo Musso, двигаясь со стороны села Павловск в направлении Ребрихи, при совершении обгона по обочине столкнулся с Renault Megan, за рулем которого был мужчина 1962 года, который двигался в попутном направлении. После этого Daewoo съехала в кювет, ее перевернуло.

В результате пострадал водитель перевернувшейся машины — он получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.