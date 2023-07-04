Водитель устроил ДТП при попытке обгона по обочине на алтайской трассе
Его автомобиль отбросило в кювет и перевернуло — он попал в больницу
04 июля 2023, 22:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Автомобиль попал в ДТП и перевернулся на трассе Павловск-Ребриха в Алтайском крае. Об этом сообщает "В курсе 22".
По предварительной информации, водитель 1977 года рождения за рулем Daewoo Musso, двигаясь со стороны села Павловск в направлении Ребрихи, при совершении обгона по обочине столкнулся с Renault Megan, за рулем которого был мужчина 1962 года, который двигался в попутном направлении. После этого Daewoo съехала в кювет, ее перевернуло.
В результате пострадал водитель перевернувшейся машины — он получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
06:33:02 05-07-2023
Он че вообще что ли?
08:26:37 05-07-2023
Премия Дарвина нашла героя...
09:42:31 05-07-2023
Только в России двигаюсь по встречке можно получить удар сзади))))))))
15:54:54 06-07-2023
Так это видитель страрпер догнал Муссо