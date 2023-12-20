Водителей и пешеходов в Барнауле предупредили об ухудшении погоды

Участников дорожного движения просят быть внимательными и аккуратными

20 декабря 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Водителей и пешеходов в Барнауле предупредили о надвигающемся ухудшении погоды. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"Госавтоинспекция Барнаула призывает водителей соблюдать дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров, выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями, особую осторожность соблюдать при подъезде к пешеходному переходу, быть готовыми остановиться и пропустить пешеходов", – сказано в сообщении.

Пешеходам рекомендуют убеждаться, что водители пропускают их на дороге, а также следить за ситуацией во время перехода.

По данным МЧС в ближайшее время в регионе ожидаются метели и усиление ветра.