Водители сообщают о сильно заметенных трассах в Алтайском крае

Местами на дорогах отмечают переметы и сильный гололед

29 октября 2023, 20:29, ИА Амител

Кадр из видео

Обстановка на некоторых дорогах Алтайского края является очень тяжелой. Об этом сообщают водители в социальных сетях.

По словам подписчиков паблика "В курсе 22", на трассе Барнаул – Рубцовск лег плотный гололед. Местами отмечаются даже небольшие переметы.

При этом в некоторых районах края, например в Барнауле и Бийске, снега нет.