Водители сообщают о сильно заметенных трассах в Алтайском крае
Местами на дорогах отмечают переметы и сильный гололед
29 октября 2023, 20:29, ИА Амител
Кадр из видео
Обстановка на некоторых дорогах Алтайского края является очень тяжелой. Об этом сообщают водители в социальных сетях.
По словам подписчиков паблика "В курсе 22", на трассе Барнаул – Рубцовск лег плотный гололед. Местами отмечаются даже небольшие переметы.
При этом в некоторых районах края, например в Барнауле и Бийске, снега нет.
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