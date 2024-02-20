Водителя расстреляли у гимназии в Петербурге, куда он привез детей адвоката
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
20 февраля 2024, 20:50, ИА Амител
Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя. Как сообщает РИА Новости, сейчас мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
По информации следователей, инцидент произошел утром 20 февраля на Выборгском шоссе. Неизвестный "с целью убийства" выстрелил в голову 42-летнего мужчины и скрылся с места происшествия.
По данным источника агентства, пострадавшим является уроженец Узбекистана – он работает водителем у одного из петербургских адвокатов.
"По словам очевидцев, неизвестный подошел практически вплотную и произвел выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но ее не задело", – сказал собеседник.
Не исключается, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей. Адвоката опросили – он не занимается сейчас громкими процессами и ведет дела в арбитраже. Водителя допросить пока не удается.
21:10:25 20-02-2024
Чикаго-?
21:30:00 20-02-2024
dok_CФ (21:10:25 20-02-2024) Чикаго-?... Разборки. Питерские.
21:32:48 20-02-2024
Адвокат тоже узбек что-ли?
21:40:22 20-02-2024
Ошиблись с клиентом, однако заказ оплачен.