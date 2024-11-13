Водителя, устроившего потасовку с пешеходом в Барнауле, осудили
Мужчина отправится на исправительные работы
13 ноября 2024, 20:32, ИА Амител
В Барнауле вынесли приговор мужчине, который избил прохожего, сделавшего ему замечание за езду по тротуару. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Напомним, инцидент произошел на улице Шумакова вечером 29 марта. Водитель Mercedes поехал по тротуару, чтобы объехать пробку. Его действия попытался пресечь пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он загородил проезд своим телом.
Водитель стал капотом автомобиля наезжать на него, после чего вышел и начал бить мужчину, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью и угрожая расправой. После этого он скрылся, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
"Свою вину в совершении указанного преступления подсудимый не признал, однако его виновность нашла свое подтверждение совокупностью представленных стороной обвинения доказательств", – заявили в пресс-службе судов.
В результате мужчине назначили один год и восемь месяцев лишения свободы, которые по ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменили принудительными работами с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
20:54:52 13-11-2024
быдло из 90-тых видать еще не вывелись
21:52:56 13-11-2024
пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он загородил проезд своим телом...
Видать не сильно изработалось тело
22:02:02 13-11-2024
Гость (21:52:56 13-11-2024) пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он заго... Трудящимся ещё 10 лет до пенсии ...
22:39:35 13-11-2024
Гость (21:52:56 13-11-2024) пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он заго... А вы в 55 уже сдулись?
05:40:45 14-11-2024
В результате мужчине назначили один год и восемь месяцев лишения свободы, которые по ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменили принудительными работами с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.----а он будет их отрабатывать-то? 10% в пользу государства - так оно и на драке заработало, а пенсу капнет что с того?