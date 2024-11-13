Водителя, устроившего потасовку с пешеходом в Барнауле, осудили

Мужчина отправится на исправительные работы

13 ноября 2024, 20:32, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который избил прохожего, сделавшего ему замечание за езду по тротуару. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Напомним, инцидент произошел на улице Шумакова вечером 29 марта. Водитель Mercedes поехал по тротуару, чтобы объехать пробку. Его действия попытался пресечь пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он загородил проезд своим телом.

Водитель стал капотом автомобиля наезжать на него, после чего вышел и начал бить мужчину, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью и угрожая расправой. После этого он скрылся, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

"Свою вину в совершении указанного преступления подсудимый не признал, однако его виновность нашла свое подтверждение совокупностью представленных стороной обвинения доказательств", – заявили в пресс-службе судов.

В результате мужчине назначили один год и восемь месяцев лишения свободы, которые по ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменили принудительными работами с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.