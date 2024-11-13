НОВОСТИПроисшествия

Водителя, устроившего потасовку с пешеходом в Барнауле, осудили

Мужчина отправится на исправительные работы

13 ноября 2024, 20:32, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey
Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который избил прохожего, сделавшего ему замечание за езду по тротуару. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Напомним, инцидент произошел на улице Шумакова вечером 29 марта. Водитель Mercedes поехал по тротуару, чтобы объехать пробку. Его действия попытался пресечь пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он загородил проезд своим телом.

Водитель стал капотом автомобиля наезжать на него, после чего вышел и начал бить мужчину, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью и угрожая расправой. После этого он скрылся, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

"Свою вину в совершении указанного преступления подсудимый не признал, однако его виновность нашла свое подтверждение совокупностью представленных стороной обвинения доказательств", – заявили в пресс-службе судов.

В результате мужчине назначили один год и восемь месяцев лишения свободы, которые по ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменили принудительными работами с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Происшествия

Комментарии 5

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user

20:54:52 13-11-2024

быдло из 90-тых видать еще не вывелись

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Гость

21:52:56 13-11-2024

пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он загородил проезд своим телом...
Видать не сильно изработалось тело

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Гость

22:02:02 13-11-2024

Гость (21:52:56 13-11-2024) пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он заго... Трудящимся ещё 10 лет до пенсии ...

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Жора

22:39:35 13-11-2024

Гость (21:52:56 13-11-2024) пешеход, 55-летний пенсионер органов внутренних дел. Он заго... А вы в 55 уже сдулись?

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Гость

05:40:45 14-11-2024

В результате мужчине назначили один год и восемь месяцев лишения свободы, которые по ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменили принудительными работами с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.----а он будет их отрабатывать-то? 10% в пользу государства - так оно и на драке заработало, а пенсу капнет что с того?

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