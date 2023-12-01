Водоканал напомнил, что вместо бумажной квитанции можно оформить электронную

Барнаульцы смогут сделать это онлайн или по телефону

01 декабря 2023, 11:25, ИА Амител

Карта. Оплата / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" напоминает своим абонентам о возможности перехода на электронные квитанции, поскольку современный платежный документ намного удобнее и экологичнее бумажного аналога. Рассказываем, как получить электронную квитанцию.

Для ее получения необходимо указать адрес своей электронной почты в одном из выбранных вами мест:

личном кабинете на сайте www.sistemagorod.ru;

в ООО "Барнаульский водоканал" с указанием адреса получателя коммунальных услуг на электронный адрес call_brn@rosvodokanal.ru;

по телефону 50-01-01.

Водоканал гарантирует конфиденциальность данных своих клиентов, поэтому абоненты могут быть спокойны, выбирая современный платежный документ.

Напомним, электронная квитанция приходит абонентам уже 27 числа – то есть раньше, чем бумажная. Кроме того, она доступна в личном кабинете абонента в любое время и никогда не потеряется, а значит, больше не нужно будет хранить в доме стопки бумажных "платежек".