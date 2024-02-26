Водоканал напомнил, куда обращаться для поверки счетчиков и зачем это нужно

Своевременная поверка позволит избежать лишних затрат

26 февраля 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KWx1r

Приборы учета водоснабжения / Фото: photogenica.ru

Барнаульский водоканал напоминает горожанам о необходимости контроля срока поверки приборов учета потребления воды. Если он истек ­– нужно повторно заказать экспертизу счетчика или заменить его на новый. Рассказываем, как узнать дату предыдущей поверки и куда обращаться за услугой.

Как понять, что срок поверки заканчивается?

Дата последней поверки указана в паспорте прибора, акте о вводе в эксплуатацию или личном кабинете системы "Город". Узнать дату можно и у специалистов водоканала.

Коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев уточнил, что если потребитель отправляет показания счетчиков по телефону водоканала, и до окончания срока поверки осталось менее двух месяцев, система предупредит его о приближении даты и предложит оформить заявку. Если клиент согласится, заявку передадут исполнителям.

Почему важно проводить поверку?

Счетчик с просроченной поверкой может неправильно считать объем потраченных ресурсов, что приводит к неверным начислениям для оплаты. Своевременное проведение поверки помогает избежать проблем и обеспечивает точность расчетов.

Водоканал обращает внимание, что по закону ответственность за исправность счетчиков и сроки проведения поверки приборов учета лежит на собственнике помещения.

Где заказать услугу?

Проводить поверку счетчиков воды могут только специализированные организации, имеющие аккредитацию, поэтому перед заключением договора на проведение услуги необходимо убедиться в наличии у компании соответствующего документа.

Сегодня единственным официальным подтверждением проведения поверки счетчика является регистрация операции в федеральной государственной информационной системе "Аршин".

Данные заносят в систему в течение 40 дней, без регистрации в этой системе результаты работ метрологической службы считаются недействительными.

Бумажный документ выдают только по запросу, он носит исключительно информационный характер.

Горожане могут самостоятельно проверить информацию о поверке своего прибора в разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений" на сайте системы "Аршин" по заводскому номеру счетчика.

Заказать услугу можно и в водоканале, позвонив по телефону 500-101.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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