Водолаз утонул в Кузбассе, занырнув в неположенном для купания месте
Тело нашли всего в десяти метрах от берега
11 июля 2023, 12:20, ИА Амител
53-летний мужчина утонул в реке Кондома в Новокузнецке, рассказали в Следкоме Кузбасса.
Вечером 8 июля мужчина приехал к водоему, чтобы заняться глубоководным плаванием в водолазном костюме. Чуть позднее товарищ не смог до него дозвониться и приехал на реку проверить, как у него дела. Однако на расстоянии около десяти метров от берега он заметил буек, к которому крепилась трубка для дыхания.
Горожанин вызвал спасателей, которые со дна реки и подняли тело мужчины.
Отмечается, что место обнаружения не было оборудовано для купания и там есть указатели, предупреждающие о большой глубине.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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