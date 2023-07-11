Водолаз утонул в Кузбассе, занырнув в неположенном для купания месте

Тело нашли всего в десяти метрах от берега

11 июля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

53-летний мужчина утонул в реке Кондома в Новокузнецке, рассказали в Следкоме Кузбасса.

Вечером 8 июля мужчина приехал к водоему, чтобы заняться глубоководным плаванием в водолазном костюме. Чуть позднее товарищ не смог до него дозвониться и приехал на реку проверить, как у него дела. Однако на расстоянии около десяти метров от берега он заметил буек, к которому крепилась трубка для дыхания.

Горожанин вызвал спасателей, которые со дна реки и подняли тело мужчины.

Отмечается, что место обнаружения не было оборудовано для купания и там есть указатели, предупреждающие о большой глубине.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.